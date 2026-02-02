À LA UNE DU 2 FéV 2026
[12:27]OM Mercato : le message explosif de Murillo après les rumeurs de départ ! 
[12:16]ASSE : Montanier arrive, Kilmer hausse le ton !
[12:00]PSG Mercato : coup dur pour l’OM, Paris va offrir une recrue à l’OL ! 
[11:46]FC Nantes Mercato : Kantari prêt à piquer une recrue au LOSC ! 
[11:16]ASSE Mercato : Montanier met déjà les joueurs au pied du mur, le club annonce des renforts !  
[11:00]Revue de presse : Messi vers l’Arabie saoudite, le LOSC s’active pour la fin du mercato, le Stade Rennais laminé avant l’OM !
[10:45]FC Nantes : Kita a relancé 3 dossiers pour finir le Mercato en boulet de canon ! 
[10:22]FC Barcelone Mercato : la première recrue de l’été 2026 déjà bouclée, c’est une énorme surprise ! 
[09:50]OM Mercato : et maintenant, Benatia s’attaque à un Japonais bourreau du PSG ! 
[09:30]OM Mercato : Nnadi et Abdelli à Marseille, l’Algérien livre ses premiers mots !
FC Nantes Mercato : attaqué, Kita retient un autre attaquant qu’Abline ! 

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 08:48
Herba Guirassy (FC Nantes)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?


Courtisé en Espagne, Herba Guirassy (19 ans) ne bougera pas cet hiver. Le FC Nantes a fermé la porte à une offre venue de la Real Sociedad, déterminé à conserver sa pépite pour assurer le maintien.

Le FC Nantes a tranché et sans hésiter. Selon Foot Mercato, Waldemar Kita a récemment mis un stop net à une tentative de prêt payant avec option d’achat formulée par la Real Sociedad pour Herba Guirassy. Séduits par le profil du jeune ailier de 19 ans, les Basques espéraient conclure l’opération dès cet hiver, mais les Canaris ont refusé toute discussion, préférant conserver leur joueur malgré l’intérêt grandissant venu de l’étranger. Engagé dans une lutte serrée pour le maintien en Ligue 1, le club des bords de l’Erdre ne souhaite pas se fragiliser davantage. En interne, Guirassy est considéré comme un élément à part entière du projet sportif actuel, capable d’apporter de la percussion et des solutions offensives dans une période délicate.

Guirassy, une pépite jugée intouchable

Sous contrat jusqu’en 2028, Herba Guirassy s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus suivis du mercato ces derniers mois. Sa vitesse, sa capacité à éliminer et sa polyvalence sur les ailes ont attiré l’œil de plusieurs clubs européens, dont la Real Sociedad, très active sur le dossier. Mais au FC Nantes, le message est clair. Malgré les sollicitations extérieures, les dirigeants estiment que le joueur fait déjà partie du présent, et pas seulement de l’avenir. Ses performances prometteuses en championnat ont renforcé cette conviction, au point de refuser toute formule incluant une option d’achat.

Le FC Nantes se renforce, mais ne vend pas tout

Si le FC Nantes s’active sur le marché pour renforcer son effectif cet hiver, avec notamment les arrivées de Deiver Machado et Rémy Cabella, il n’est pas question de sacrifier ses jeunes éléments clés. Dans un contexte sportif tendu, les Canaris veulent s’appuyer sur leurs talents formés au club pour aller chercher le maintien. En retenant Guirassy, Kita envoie un signal fort : le club ne cède pas à la pression du mercato et affirme sa volonté de construire avec ses jeunes, même lorsque les sirènes européennes se font insistantes. 

FC Nantes

