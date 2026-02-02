FC Nantes Mercato : Mwanga obtient gain de cause et claque la porte

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Selon Ouest-France, Junior Mwanga va quitter le FC Nantes dès cet hiver pour retourner à Strasbourg, mettant fin de manière anticipée à son prêt chez les Canaris.

Non retenu dans le groupe nantais pour la rencontre face à Lorient (1-2), le milieu de terrain de 22 ans avait clairement affiché sa volonté de quitter le club. Désireux de revenir en Alsace coûte que coûte, Mwanga serait même allé jusqu’au clash avec sa direction pour forcer son départ.

En interne, la situation était devenue intenable. Entre un joueur déterminé à partir et un staff peu enclin à le retenir, la séparation semblait inévitable. Le RC Strasbourg a donc récupéré son milieu plus tôt que prévu, mettant un terme à une expérience nantaise qui n’aura jamais vraiment décollé.

Ce départ confirme une nouvelle fois la tension qui peut régner en période de mercato, notamment dans un contexte de lutte pour le maintien. Du côté de Nantes, il faudra désormais compenser cette sortie et se concentrer sur un groupe resserré, pleinement investi dans l’objectif de fin de saison. L’arrivée annoncée d’Abakar Sylla pourrait aider en défense. Mwanga, lui, a gagné son bras de fer. Reste désormais à savoir s’il parviendra à se relancer pleinement sous les couleurs strasbourgeoises après cet épisode mouvementé à Nantes.