La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon Ouest-France, la piste menant à l’ailier marocain Othmane Maamma (Watford) serait à oublier pour les Canaris.

Désireux de se relancer en vue de la Coupe du monde, Othmane Maamma a été annoncé dans deux clubs français cet hiver. Le LOSC, tout d’abord, puis le FC Nantes. Les Dogues ont été les premiers à lâcher l’affaire, il semblerait que les Canaris en aient fait de même. Selon Ouest-France, la piste Maamma ne serait plus d’actualité en Loire-Atlantique car les négociations avec Watford sont trop compliquées, alors qu’il ne reste plus que quelques heures avant la clôture du marché hivernal.

Maamma, une piste séduisante

Né à Arles et formé à Montpellier, Maamma avait pourtant tout du profil séduisant. Capable de jouer sur les deux ailes avec une préférence pour la droite, il aurait pu offrir au FC Nantes ce peps offensif qui lui fait défaut depuis le début de la saison. Matthis Abline se retrouve bien seul pour tenter de semer la panique dans les défenses adverses. Après Gaëtan Perrin (qui va signer à Lille en provenance de Krasnodar), c’est une deuxième piste offensive qui tombe à l’eau ce lundi.

La direction nantaise a l’intention de profiter jusqu’au bout du mercato hivernal pour renforcer un effectif qui voit, match après match, ses chances de maintien direct s’éloigner un peu plus.