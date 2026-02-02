À LA UNE DU 2 FéV 2026
[19:23]RC Lens Mercato : un départ tombe à l’eau, Cristiano Ronaldo impliqué
[19:06]OM Mercato : c’est officiel pour Garcia, 13 M€ tombent du ciel !
[18:54]ASSE Mercato : Soumahoro officiellement vert !
[18:32]FC Nantes Mercato : une arrivée surprise, Mwanga s’excuse
[18:18]OL Mercato : Yaremchuk est lyonnais !
[18:08]OM Mercato : c’est officiel pour Abdelli !
[18:01]Stade Rennais : Beye flatte l’OM et annonce du changement
[17:40]OM Mercato : un départ officialisé !
[17:24]FC Nantes Mercato : coup de froid sur la piste Maamma (Watford)
[17:12]PSG Mercato : une signature improbable bouclée
OM Mercato : un départ officialisé !

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 17:40
💬 Commenter
Keyliane Abdallah s'apprêtant à frapper lors d'un match de Youth League.
Le jeune ailier Keyliane Abdallah (19 ans) a été prêté au Nastic de Tarragone jusqu’à la fin de la saison.

Attendu, le prêt d’Abdallah à Tarragone est officiel. Le jeune ailier droit de 19 ans, qui a brillé lors de la Youth Cup (1 but, 1 passe décisive en 5 matches) mais n’a pas joué une seule minute avec les pros, a été prêté au Nastic, nouveau partenaire de l’OM. Le club catalan doit recevoir des jeunes issus du centre de formation phocéen afin qu’ils continuent leur progression en Troisième division espagnole.

