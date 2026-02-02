Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le jeune ailier Keyliane Abdallah (19 ans) a été prêté au Nastic de Tarragone jusqu’à la fin de la saison.

Attendu, le prêt d’Abdallah à Tarragone est officiel. Le jeune ailier droit de 19 ans, qui a brillé lors de la Youth Cup (1 but, 1 passe décisive en 5 matches) mais n’a pas joué une seule minute avec les pros, a été prêté au Nastic, nouveau partenaire de l’OM. Le club catalan doit recevoir des jeunes issus du centre de formation phocéen afin qu’ils continuent leur progression en Troisième division espagnole.