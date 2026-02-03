RC Lens : le mercato lensois n’est pas encore fini, d’autres mouvements sont à prévoir !

L’avenir des jeunes du RC Lens anime l’après-mercato : pousser vers un prêt ou miser sur l’éclosion à la maison ? Pierre Sage détaille sa stratégie pour conjuguer ambition sportive et développement des talents Sang & Or.

Les prêts, une option toujours d’actualité pour certains jeunes

En coulisses, le débat reste vif autour de la gestion des jeunes joueurs à Lens. Après un mercato hivernal animé, la question revient : faut-il ouvrir la porte à des départs en prêt ? L’équation peut se poser pour des joueurs comme Nidal Čelik, Anthony Bermont, dans un secteur offensif renforcé par Allan Saint-Maximin, voire Fodé Sylla, également barré au milieu où Amadou Haidara est aussi arrivé cet été.

Pierre Sage l’assure, rien n’est figé. « Il y a des discussions qui ont été menées et qui continuent, puisqu’il y a des championnats qui sont encore ouverts pour des prêts. Mais dans tous les cas, ce sont des jeunes sur qui on compte aussi. Et on sait que, pour leur développement, le temps de jeu est un élément important », a-t-il assuré en conférence de presse ce mardi, dans des propos rapportés par Lensois.com.

Temps de jeu vs effectif : un casse-tête quotidien

L’entraîneur lensois ne cache pas ses interrogations du moment : “Entre les choses que je vous disais il y a deux mois pour certains et la réalité d’aujourd’hui en termes d’effectif, les données du problème ont changé. Donc, c’est évident que les réponses à apporter doivent être différentes. Mais dans tous les cas, on fera le meilleur pour eux et pour nous. Ils peuvent être encore prêtés. Après, on sera limités par le nombre, parce qu’on a un nombre de prêts limité par club.”

Pour certains jeunes, la donne a évolué : il faut maintenant jongler avec les exigences du groupe pro et l’impératif fondamental du temps de jeu pour progresser. La priorité reste claire : chaque décision se fait selon l’intérêt du joueur… et du club.

Un choix sur mesure pour chaque talent

Le RC Lens ne souhaite pas prêter au hasard. Si un jeune quitte La Gaillette, c’est que le club est convaincu de l’apport du prêt pour accélérer sa progression et revenir plus fort. Sinon, le joueur reste intégré au projet Sang & Or, en bénéficiant de la dynamique d’un vestiaire où l’on cultive confiance et ambition. Mais attention : la réglementation limite le nombre de prêts par club, un paramètre à prendre en compte dans chaque arbitrage.

L’exemple d’Ismaëlo Ganiou illustre cette gestion millimétrée. Prêté à Annecy avant de prendre le relai de Jonathan Gradit, il s’est imposé à force de travail et d’opportunités saisies. Sa valeur marchande, passée de 200 000 € à 3 M€ en quelques mois, résume l’efficacité d’une stratégie maîtrisée, entre prêt formateur et retour gagnant.

Un projet collectif, mais des ambitions individuelles assumées

Pour chaque jeune, le staff lensois garde la porte du prêt entrouverte, sans jamais renoncer à l’exigence du collectif. La priorité : aider chacun à franchir un nouveau palier, ici comme ailleurs. L’important n’est plus seulement de former : il s’agit de construire, saison après saison, un RC Lens soudé, performant… et conquérant.

Le mercato, officiellement terminé lundi soir en France, n’est pas encore terminé dans le sens des départs pour Lens : certains jeunes pourraient encore partir chercher du temps de jeu loin de Bollaert.