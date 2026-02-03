PSG Mercato : après Dro au FC Barcelone, une recrue a été bouclée pour cet été (officiel)

Le PSG poursuit la construction de son effectif de demain en confirmant la signature définitive de Khalil Ayari. Prêté depuis septembre par le Stade Tunisien, le jeune ailier droit de 21 ans reste à Paris après la levée de son option d’achat, concrétisée le 1er juillet 2026. Focus sur un talent qui incarne l’avenir et l’ambition renouvelée d’un PSG actif en ce mercato hivernal.

Contexte du transfert

L’opération s’est jouée sur la longueur. Khalil Ayari, arrivé au PSG lors du dernier été sous la forme d’un prêt avec option d’achat, a rapidement convaincu les dirigeants parisiens avec le groupe élite. Ce mardi soir, le club a officialisé l’exercice de cette clause, inscrivant l’international tunisien dans la durée au centre de son projet jeune. « Heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Khalil Ayari, joueur de l’équipe Espoirs », a déclaré le PSG dans son communiqué, insistant sur la finalisation de la transaction à partir du 1er juillet prochain. Désormais, Khalil Ayari figure comme la seconde recrue du mercato hivernal parisien, après l’arrivée de Dro en provenance du FC Barcelone.

Le profil de Khalil Ayari

Né en 2005, Ayari est un attaquant offensif évoluant principalement sur l’aile droite, mais capable d’apporter sa vivacité et sa technique sur l’ensemble du front de l’attaque. Ces derniers mois, il s’est illustré lors de la Premier League International Cup U21, marquant notamment contre Newcastle lors de la victoire 2-0 du PSG en novembre. Sélectionné régulièrement avec le groupe Espoirs, Ayari n’a pas encore connu l’équipe première, mais sa progression se note à chaque sortie. Son bagage technique et son sens du but laissent augurer un potentiel encore à polir, avec la perspective de grappiller du temps de jeu, d’abord en Elite, puis pourquoi pas dans le groupe pro de Luis Enrique.

Quels enjeux pour le PSG ?

Dans la politique parisienne de montée en gamme des jeunes talents, Khalil Ayari occupe une place singulière. Sa signature définitive densifie encore l’effectif U21 tout en préparant l’avenir de la section professionnelle. L’ambition affichée : installer durablement l’ADN jeune au cœur du vestiaire, et dynamiser la concurrence sur les ailes. À court terme, Ayari poursuivra son évolution parmi les Espoirs, avec l’objectif d’intégrer ponctuellement le groupe pro, dépendant de ses prochains états de forme et des besoins de l’équipe alignée en Ligue 1.