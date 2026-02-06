ASSE : êtes-vous convaincu par le Mercato des Verts ?

L’ASSE a enregistré quatre départs pour quatre arrivées cet hiver. Ses dirigeants ont-ils visé juste au Mercato ? Notre rédaction en débat.

Pas vraiment, et le timing m’interpelle

« Alors je trouve que du côté des départs, on peut être satisfait du Mercato de l’ASSE. Maçon et Batubinsika n’entraient plus dans les plans et Ekwah va pouvoir rejouer au foot, sans oublier Makhloufi qui aura enfin sa chance en Ligue 2. J’aurais apprécié que certains jeunes soient prêtés (Jules Mouton, Gadegbeku et N’Guessan) car la N3 leur semble promise, mais passons. En revanche, du côté des arrivées, je déplore ce Mercato très tardif où Kilmer Sports s’est réveillé sur le gong en finalisant une arrivée à cinq jours de la deadline (Kanté) et trois le dernier jour du Mercato (Le Cardinal, Soumahoro et Paalberg). Les besoins étaient pourtant clairement identifiés depuis longtemps.

Comme l’était d’ailleurs le besoin de changer de coach. La meilleure recrue selon moi, ce sera Philippe Montanier. Je suis convaincu que l’ancien toulousain fera beaucoup de bien avec son expérience, sa rigueur et son enthousiasme. Après, les recrues, il faudra voir. Paalberg est un pari sur l’avenir. Seul Le Cardinal a un profil de cadre potentiel mais il manque de matchs, comme Kanté et Soumahoro. J’aurais préféré voir débarquer un seul mais un vrai renfort au poste de numéro 6. Toutefois, Kanté est un milieu défensif dont la qualité première est de savoir gratter des ballons, et c’est un profil qui faisait cruellement défaut à l’équipe, encore plus avec la blessure de Jaber. En résumé, je pense qu’il est regrettable de ne pas avoir mieux anticiper, et qu’il y avait mieux à faire pour renforcer l’équipe, surtout avec un actionnaire aussi puissant à la tête du club. Mais il y a un vrai renfort sur le banc et sur le terrain des paris qui peuvent s’avérer intéressants, donc c’est déjà ça. »

« La priorité comblée, vraiment ?»

Laurent HESS

« Je considère que le mercato de l’ASSE n’est que partiellement réussi. D’un côté, le changement de coach avec l’arrivée de Philippe Montanier est une excellente décision. jejepartage l’avis de Laurent. Son expérience et son leadership peuvent apporter un vrai souffle au vestiaire, notamment pour remettre de l’ordre et instaurer une discipline nécessaire à une équipe qui vise la montée. Mais d’un autre côté, le recrutement hivernal montre certaines lacunes. Les recrues sont arrivées bien trop tard, alors même que les besoins étaient identifiés depuis plusieurs semaines. Ce retard peut peser sur la cohésion et l’adaptation des joueurs, surtout dans un championnat où chaque point compte.

La priorité du mercato était clairement un milieu défensif d’envergure capable de sécuriser le cœur du jeu. Le choix de faire confiance au jeune Kanté, à seulement 20 ans, est ambitieux mais risqué : il n’a pas encore l’expérience nécessaire pour porter ce rôle clé dans une équipe qui ambitionne de remonter en Ligue 1. À l’inverse, deux défenseurs ont été recrutés, ce qui ne répond pas totalement à la problématique principale identifiée par le staff. Cette approche laisse donc un sentiment mitigé sur l’efficacité globale du mercato. Malgré ces interrogations, je reste confiant dans la capacité de Montanier à tirer le meilleur de cet effectif. Son rôle sera crucial pour remettre de l’ordre dans le vestiaire, en remobilisant certains joueurs (Stassin, Cardona ou pire encore Ferreira) tout en valorisant ceux qui peuvent faire la différence comme les recrues hivernales. »

Bastien AUBERT