PSG – OM : fan de De Zerbi et Greenwood, Chris Waddle a fait se lever le Parc des Princes !

La légende de l’OM Chris Waddle s’est prononcée sur la situation actuelle de l’OM. En racontant ses meilleurs souvenirs de Classico face au PSG…

Avec 140 matchs disputés sous le maillot de l’OM, Chris Waddle (65 ans) a connu 7 Classicos au lors de son passage en France pour 2 buts marqués. Avant le déplacement de l’OM sur la pelouse du Parc des Princes, l’ancien international anglais (62 sélections) s’est confié à MadeInFOOT, via Spreadex Sports, et il a notamment raconté ses meilleurs souvenirs face à Paris. « J’ai eu la chance de vivre ces matchs. Je crois que nous avons perdu une seule fois contre Paris à mon époque. Sinon, nous les battions assez régulièrement. Le PSG d’alors n’était évidemment pas celui d’aujourd’hui. Mais l’atmosphère autour du match était toujours incroyable. La montée en tension avant la rencontre était impressionnante.Au départ, je ne comprenais pas totalement la rivalité. Normalement, un rival est une équipe très proche géographiquement. Là, Paris est à environ une heure en avion depuis Marseille. Mais il y a toute l’histoire, la politique, le contexte autour, et cela rend ce match immense. C’est électrique. C’est un match exceptionnel à jouer.Je me souviens d’un match au Parc des Princes que nous avions gagné 2-0 (28 avril 1991, 8e de finale CDF). Je suis sorti une dizaine de minutes avant la fin et, à ce moment-là, j’ai reçu une standing ovation du public parisien. On m’a dit que j’étais le premier joueur de l’OM à qui cela arrivait. »

Waddle ne voit pas Greenwood revenir en Angleterre

Waddle s’est également confié sur Roberto De Zerbi, qu’il apprécie beaucoup. « Honnêtement, je pense qu’il fait un excellent travail avec les moyens dont il dispose. S’ils se qualifient de nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine, ce sera une mission pleinement réussie. Et comme je l’ai dit, avec l’élimination du PSG, ils ont une formidable occasion de remporter la Coupe de France. Mais aujourd’hui, pour un club comme Marseille, la priorité reste la Ligue des champions. Terminer dans les trois premiers est essentiel, et je pense qu’ils en sont capables. À mes yeux, Roberto De Zerbi fait avancer l’équipe dans la bonne direction. »

Et enfin, Waddle a aussi été élogieux envers Mason Greenwood, souvent comparé à lui. « En ce moment, Greenwood marque presque pour le plaisir. Beaucoup de ses buts viennent sur penalty, c’est vrai, mais depuis son arrivée à Marseille, il est devenu un joueur très régulier. Son bilan est excellent et forcément, beaucoup de clubs vont s’intéresser à lui. Et connaissant Marseille, si une offre importante arrive, il y a de grandes chances qu’ils l’acceptent.C’est un joueur fiable, constant. Techniquement, ce n’est pas forcément quelqu’un qui enflamme le stade ou qui provoque un “waouh” permanent, mais il est efficace. Il marque, encore et encore, et c’est ce qu’on lui demande.

Il y aura forcément des clubs attentifs à sa situation. Quant à un éventuel retour en Angleterre, après tout ce qu’il a vécu sur et en dehors du terrain, je ne suis pas certain que ce soit sa priorité. En revanche, je suis convaincu que des clubs italiens et espagnols le suivent de près. »