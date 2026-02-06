ASSE : Montanier va ressusciter les Verts, Cohade en est convaincu !

L’ancien milieu de terrain de l’ASSE Renaud Cohade, qui a connu Philippe Montanier à Valenciennes, a dressé un portrait élogieux du nouveau coach des Verts.

Philippe Montanier a succédé à Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE, 5e de Ligue 2 à 4 points de la 2e place détenue par Reims. L’ancien portier arrive pour une mission de 6 mois, voire plus si affinités, et il s’est dit confiant sur sa capacité à aider l(‘ASSE à retrouver la Ligue 1. Un optimisme partagé par Renaud Cohade, qui l’avait connu deux saisons durant à Valenciennes. « Philippe Montanier est quelqu’un de très rigoureux, travailleur, avec beaucoup de valeurs,n a confié l’ancien milieu des Verts à Poteaux Carrés. Même si je suis le football d’un peu loin maintenant car je priorise ma famille et mes activités immobilières dans le Sud, je vois sa venue à Saint-Etienne d’un très bon oeil. C’est quelqu’un qui ressemble beaucoup aux valeurs de ce club et de la ville. Je pense que ça peut matcher et je l’espère de tout coeur car ça me contrarie de voir les Verts en Ligue 2.

Philippe Montanier est quelqu’un de passionné, il a maintenant une grande expérience. Le VAFC était le deuxième club qu’il entraînait après Boulogne. Cela doit faire plus de 20 ans maintenant qu’il fait ce métier de coach, il a des références. Il a quitté Valenciennes il y a 15 ans pour la Real Sociedad où il a fait du très bon travail, il a ensuite entraîné de bons clubs de L1 comme Rennes, Lens et Toulouse. Lors de sa dernière expérience au TFC, il a fait monter le club et a remporté la Coupe de France, ce n’est pas rien ! »

Cohade pense que Montanier va remobiliser tout le monde à l’ASSE

Le parcours de Montanier plaide pour lui, et selon Cohade, son expérience et son sens du management peuvent faire la différence. « Je pense que Philippe Montanier, qui était sans poste depuis deux ans et demi, doit être très motivé par ce nouveau challenge à Sainté. Je le crois capable de remobiliser tout le monde chez les Verts. Après, on sait comment est le foot, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, on ne peut pas avoir la certitude que les Verts vont finir dans les deux premiers mais Philippe Montanier donnera le maximum, ça c’est sûr ! Je suis persuadé qu’il peut inverser la tendance et faire repartir les Verts sur une bonne dynamique. Il a quand même un bel effectif pour de la L2, en particulier dans le domaine offensif même si ça ne se voit pas trop les derniers matches. Avec ce coach, j’espère que les Verts vont faire une bonne série. A mon avis, le problème actuel est plus mental qu’autre chose. » Tactiquement, Cohade explique : « Je me souviens qu’il nous faisait jouer dans un 4-3-3 avec une sentinelle, il voulait qu’on soit très actif à la récupération du ballon pour vite se projeter vers l’avant. Je pense que c’est par rapport au profil des joueurs qu’on avait à l’époque. Philippe Montanier est très expérimenté, je pense qu’il s’adapte à l’effectif qu’il a. Dans son management, ce que j’aimais bien chez lui, c’est qu’il marquait son autorité mais pas trop non plus car il sait très bien qu’il faut avoir une bonne relation avec les joueurs. Je trouve qu’il savait trouver le juste milieu. »