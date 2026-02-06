OM Mercato : Sergio Ramos à Marseille, la folle rumeur est confirmée !

À 39 ans, Sergio Ramos cherche encore un dernier grand frisson avant de raccrocher. Son nom circule avec insistance à l’OM, mais la vérité derrière le dossier reste sujette à débat.

Séville a fermé la porte

Après une expérience intense au Mexique, Sergio Ramos espérait finir sa carrière là où tout a commencé, au Séville FC. Le défenseur espagnol n’a pas ménagé ses efforts : il aurait proposé de jouer gratuitement les derniers mois de saison, dans l’espoir de porter à nouveau le maillot blanc. Pourtant, la direction andalouse est restée inflexible. Officieusement, le club redoute l’influence grandissante de Ramos sur le vestiaire et la politique sportive – un frein qui a mis fin à toute discussion, malgré l’insistance de son frère et agent René Ramos.

La déception sévillane a rapidement laissé place à l’envie de rebondir ailleurs. Sergio Ramos n’imagine pas terminer sa carrière sans relever un dernier challenge européen. Son entourage s’active alors en France, et l’intérêt de l’OM se confirme rapidement, bien qu’il ait aussi été associé à l’OGC Nice. En effet, comme relayé par Foot Mercato quelques heures plus tôt ce vendredi, le journaliste de Marca Roberto Gomez a indiqué que « selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais c’est l’information que j’ai ».

Sergio Ramos à l’OM, oui, mais…

Au cœur de l’effervescence, la rumeur d’un Ramos proposé à l’OM enflamme la toile. Cependant, Mohamed Toubache Ter, spécialiste bien informé du mercato, a recadré le débat avec fermeté : « Roberto Gomez ment !! », lâche-t-il, avant de pointer l’invraisemblance du scénario. « Se proposer en 2023 après son départ du PSG pour que ça se sache en 2026… ». Sergio Ramos proche de l’OM, c’est donc confirmé… mais avec quelques années de retard !