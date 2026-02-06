LOSC : la compo de Genesio pour affronter Metz, avec une recrue

Voici la compo officielle du LOSC pour affronter le FC Metz.
Ce vendredi, le LOSC se déplace sur la pelouse du FC Metz pour ouvrir le bal de la 21e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio, avec la titularisation de la recrue hivernale Noah Edjouma. Coup d’envoi à 20h45 au stade Saint-Symphorien.
La compo du LOSC
Özer – Santos, Mandi, Alexsandro, Perraud – Bouaddi, André (cap) – Edjouma, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.
𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨' by @eToroFr ⚔️
Noah Edjouma titulaire pour sa première sous la tunique lilloise 😍#FCMLOSC pic.twitter.com/y7QE64fWQU— LOSC (@losclive) February 6, 2026