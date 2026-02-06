À LA UNE DU 6 FéV 2026
[20:26]FC Nantes : le groupe de Kantari pour affronter l’OL, plusieurs joueurs écartés
[20:13]LOSC : la compo de Genesio pour affronter Metz, avec une recrue
[20:07]OM Mercato : l’indésirable Murillo quitte Marseille (officiel)
[20:00]ASSE : Montanier va ressusciter les Verts, Cohade en est convaincu !
[19:30]OM Mercato : Sergio Ramos à Marseille, la folle rumeur est confirmée !
[19:05]Real Madrid : une terrible nouvelle tombe pour Rodrygo (officiel)
[18:45]Stade Rennais : Beye prêt à prendre la porte… à des conditions délirantes !
[18:36]ASSE : beaucoup d’absents mais des recrues dans le premier groupe de Montanier face au MHSC
[18:26]RC Lens : un nouveau choix fort dans le groupe de Sage face au Stade Rennais
[18:12]Real Madrid : Mbappé sans pitié, les huissiers traquent le PSG jusqu’au dernier centime !
LOSC : la compo de Genesio pour affronter Metz, avec une recrue

Par William Tertrin - 6 Fév 2026, 20:13
Voici la compo officielle du LOSC pour affronter le FC Metz.

Ce vendredi, le LOSC se déplace sur la pelouse du FC Metz pour ouvrir le bal de la 21e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio, avec la titularisation de la recrue hivernale Noah Edjouma. Coup d’envoi à 20h45 au stade Saint-Symphorien.

La compo du LOSC

Özer – Santos, Mandi, Alexsandro, Perraud – Bouaddi, André (cap) – Edjouma, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.

