Selon une information d’indykaila News sur X, Manchester United (4e de Premier League) aurait récemment rencontré l’agent d’un des entraîneurs les plus en vue d’Europe, à savoir Luis Enrique, qui dirige actuellement le PSG. La réunion se serait tenue à Paris la semaine dernière, et aurait visé à dissuader l’Espagnol d’accepter une nouvelle offre de contrat de la part du club de la capitale française.

L’agent en question, Iván de la Peña, travaille au sein de l’agence De la Peña & Sostres et représente notamment l’entraîneur espagnol. L’objectif apparent des dirigeants mancuniens ? Pousser Luis Enrique à refuser la prolongation de contrat que PSG prépare pour lui, espérant ainsi le faire venir à Old Trafford dans les prochains mois.

Une rumeur qui met le PSG sous pression ?

Si l’information n’a pas été confirmée par des sources plus crédibles, elle a suscité de nombreuses réactions dans les médias et chez les supporters. Pour le club parisien, ce genre de spéculation crée une pression médiatique indésirable en pleine période de négociations contractuelles. Le PSG, qui avait déjà entamé des discussions avec Luis Enrique en vue d’une prolongation au-delà de 2027, doit désormais gérer ces rumeurs tout en consolidant son projet sportif.

Luis Enrique, un projet majeur à Paris

Arrivé à Paris en 2023, Luis Enrique a transformé le jeu du PSG en imposant une philosophie plus structurée et ambitieuse, notamment sur la scène européenne avec la victoire en Ligue des Champions. Son succès et sa stature renforcent l’attachement du club et de ses dirigeants à le garder dans la capitale française. Une tentative extérieure d’influencer sa décision contractuelle est donc vue par certains observateurs comme une ingérence dans un dossier interne au club parisien.

Prolongé jusqu’en 2027 en février 2025, Luis Enrique n’a toujours pas rempilé dans la cpitale. Mais dans les cercles proches du club, l’accent est mis sur la nécessité de maintenir la stabilité autour du staff technique et de ne pas laisser les spéculations étrangères dicter les décisions du club. La saison se poursuit avec ses enjeux en Ligue 1 et en Coupes d’Europe, et tout changement au poste d’entraîneur intervient dans un contexte déjà très exigeant.