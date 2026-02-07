Stade Rennais : exigences délirantes, Samba écarté à Lens… Beye est-il en train de s’enfoncer ?

Avant un match crucial face au RC Lens, le Stade Rennais replonge dans la crise. Habib Beye a décidé d’écarter Brice Samba, et serait prêt à quitter le club, mais à des conditions délirantes. Le coach est-il en train de s’enfoncer ? C’est notre débat.

Oui

« Tout porte à croire qu’Habib Beye s’enfonce vraiment au Stade Rennais. Sur le plan sportif, la décision d’écarter Brice Samba du groupe pour le déplacement à Lens, alors que ce dernier est tout de même le titulaire, illustre parfaitement le chaos qui règne dans le vestiaire et dans la gestion des hommes à un moment crucial de la saison. Une absence qui fait suite à une altercation entre les deux hommes après la lourde défaite en Coupe de France à Marseille, et on peut estimer que, logiquement, Beye veuille se faire respecter. Mais j’ai quand même du mal à saisir.

Concernant les rumeurs sur ses exigences de départ, j’ai l’impression que Beye est dépassé par sa propre situation et tente de garder un levier de négociation plutôt que de simplement se concentrer sur le redressement de l’équipe. Vouloir un pourcentage sur les ventes de Jacquet et Meïté… il faut quand même ne pas manquer d’air ! Cette posture dénote une perte de contrôle et un affaiblissement de sa crédibilité. Même si Rennes n’a pas encore franchi le pas de se séparer de lui, la manière dont il gère des dossiers internes aussi sensibles donne l’impression d’un coach qui ne parvient pas à stabiliser ni l’équipe, ni son propre avenir. À voir ce que le match à Lens va donner ».

William TERTRIN

Oui, mais il n’est pas aidé

« Voilà voilà que ça recommence ! Comme en début de saison, Beye fait les choux gras des médias. Le Stade Rennais est moins bien depuis le début de l’année et les tensions ressurgissent, tout comme les révélations. Certains semblent même s’en délecter. Manifestement, Beye, ce n’est pas leur tasse de thé !

Le management de l’ancien défenseur a tout de même l’air particulier. On va dire qu’il ne semble pas du genre à ménager les susceptibilités ! Mais bon, je ne suis pas dans le secret des Dieux par rapport à tout ce qui peut se passer à Rennes en coulisses, dans le vestiaire etc… Ce que je constate, c’est que le Stade Rennais n’arrive pas à nager dans des eaux calmes, et qu’il vient de céder deux de ses plus grands espoirs (Meïté et Jacquet), pour de belles sommes. En fait, ce club ressemble à un chantier permanent, sous fond de luttes internes, de tensions en tous genres. Malgré ses moyens financiers, c’est à croire qu’il n’arrivera jamais à décoller. Avec ou sans Beye sur le banc, est-ce que cela changerait vraiment son destin ? »

Laurent HESS