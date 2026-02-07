Arabie saoudite : même les adversaires d’Al Nassr soutiennent Cristiano Ronaldo !

La Saudi Pro League vit des heures brûlantes autour de Cristiano Ronaldo. L’attaquant star d’Al-Nassr est au cœur d’une crise inédite, marquée par sa protestation ouverte face au transfert de Karim Benzema, son absence répétée sur le terrain et une ferveur populaire sans précédent.

Le transfert de Karim Benzema d’Al-Ittihad vers Al-Hilal a eu l’effet d’une déflagration dans le championnat. En tête d’affiche du mercato, ce changement a ravivé la rivalité entre les plus grands clubs saoudiens, tout en créant une onde de choc chez Cristiano Ronaldo. Ce dernier estime qu’Al-Nassr est désavantagé, évoquant le rôle du PIF, qui détient plusieurs clubs majeurs du royaume. Une situation qui pèse lourd sur le vestiaire et sur l’équilibre même de la Saudi Pro League, déjà sous tension après une saison riche en rebondissements.

Face à ce contexte électrique, Ronaldo a décidé de frapper fort. Il a refusé de prendre part à deux rencontres majeures : contre Al-Riyadh en début de semaine, puis lors du choc très attendu contre Al-Ittihad. Cette double absence volontaire sonne comme un cri d’alerte de la part du Portugais. Avec 17 buts inscrits en 18 matchs cette saison, il reste pourtant le moteur offensif d’Al-Nassr. Privé de son leader, le club a dû composer autrement lors d’un duel au sommet, remporté 2-0 grâce aux buts de Mané et Angelo, et reprend espoir dans la course au titre puisqu’il n’est plus qu’à deux points du leader… Al-Hilal. malgré le tumulte ambiant. Le média Ariyadhiah explique que Jorge Jesus, l’entraîneur de CR7, et l’ensemble des joueurs ont boycotté la conférence de presse en signe de protestation. Hier, la tension dans les tribunes s’est transformée en communion à la 7e minute : tout le public brandit, dans une chorégraphie impressionnante, des panneaux marqués du chiffre 7 en hommage à la légende portugaise. Ce geste fort, partagé entre supporters d’Al-Nassr et d’Al-Ittihad, dépasse la rivalité pour souligner l’attachement collectif à Ronaldo.

Al-Nassr relance la course au titre malgré l’absence de Cristiano Ronaldo

Face à ce tumulte, la ligue a rapidement réagi, rappelant que chaque club conserve son indépendance totale et que les décisions de recrutement et de gestion relèvent de chaque entité. Un message de fermeté qui vise à calmer le jeu, mais qui ne dissipe pas toutes les interrogations sur l’équité du championnat. L’avenir de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite demeure donc incertain. Pour suivre les évolutions autour du quintuple Ballon d’Or, consultez les actualités sur Cristiano Ronaldo.