À LA UNE DU 7 FéV 2026
[19:44]OL Mercato : un départ à 40 M€ se dessine
[19:28]Stade Rennais : après Lens, Pouille viré en même temps que Beye ?
[19:03]ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !
[18:56]RC Lens – Stade Rennais (3-1) : victoire à 10 avec un bijou de Saint-Maximin… les notes des Sang et Or
[18:47]FC Barcelone : Yamal toujours plus fort que Messi !
[18:15]FC Barcelone : les tops et les flops de la victoire sur Majorque (3-0)
[17:57]Stade Rennais : la réponse cash de Beye sur son avenir et Samba
[17:40]PSG : on sait quand la prolongation de Luis Enrique sera officialisée !
[17:18]ASSE : un hommage à Gasset ce soir, son amour de Sainté rappelé
[16:51]PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier cet ailier à 75 M€
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens – Stade Rennais : les compos de Sage et Beye sont connues

Par William Tertrin - 7 Fév 2026, 16:01
💬 Commenter
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, saluant son homologue rennais Habib Beye.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Les compositions officielles du match de la 21e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le Stade Rennais viennent de tomber.

Le RC Lens reçoit ce samedi (17h) le Stade Rennais pour la 21e journée de Ligue 1. À une heure du coup d’envoi, l’entraîneur lensois, Pierre Sage, et son homologue, Habib Beye, ont dévoilé leur onze de départ.

Les compos officielles

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Stade Rennais : Silistrie – Aït Boudlal, Jacquet, Rouault – Nordin, Camara, Rongier (cap), Szymanski, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.

RC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : RC Lens, Stade Rennais