RC Lens – Stade Rennais : les compos de Sage et Beye sont connues

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Les compositions officielles du match de la 21e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le Stade Rennais viennent de tomber.

Le RC Lens reçoit ce samedi (17h) le Stade Rennais pour la 21e journée de Ligue 1. À une heure du coup d’envoi, l’entraîneur lensois, Pierre Sage, et son homologue, Habib Beye, ont dévoilé leur onze de départ.

Les compos officielles

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.

Stade Rennais : Silistrie – Aït Boudlal, Jacquet, Rouault – Nordin, Camara, Rongier (cap), Szymanski, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.