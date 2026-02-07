Ce samedi, la Juventus Turin a officialisé la prolongation de son ailier turc Kenan Yildiz (20 ans) jusqu’en 2030. Le PSG le suit depuis quelques années…

Ce samedi, Damien Comolli, ancien Toulousain désormais président de la Juventus, s’est invité à la conférence de presse de son entraîneur, Luciano Spalletti. Il avait une bonne nouvelle à annoncer aux journalistes et aux supporters : la prolongation de contrat de Kenan Yildiz jusqu’en 2030. L’ailier germano-turc de 20 ans, principale star de la Vieille Dame, était en négociations depuis plusieurs mois pour allonger son bail. Il a fini par obtenir ce qu’il voulait au niveau salarial et est désormais aux Bianconeri pour les quatre prochaines saisons.

Pour Paris, ce n’est que partie remise…

Cette nouvelle impacte le Paris Saint-Germain, qui s’était montré intéressé par Yildiz il y a un peu plus d’un an, quand il cherchait un ailier gauche. Il avait finalement jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien Napolitain se montrant vital dans la conquête de la Champions League. Mais la direction parisienne a continué de suivre la progression de Yildiz (qui signifie « étoile » en turc). Et il ne lui a pas échappé qu’il est de plus en plus important dans la bonne marche de la Juventus (3 buts et 8 passes décisives en 30 matches).

Cette prolongation n’est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle pour le PSG. Son compartiment offensif affichant complet, c’est aussi bien que Yildiz reste encore quelques années chez les Bianconeri. Quand il faudra trouver un remplaçant à Kvaratskhelia, Barcola ou Doué, le club de la capitale saura où chercher…