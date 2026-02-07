À LA UNE DU 7 FéV 2026
[19:44]OL Mercato : un départ à 40 M€ se dessine
[19:28]Stade Rennais : après Lens, Pouille viré en même temps que Beye ?
[19:03]ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !
[18:56]RC Lens – Stade Rennais (3-1) : victoire à 10 avec un bijou de Saint-Maximin… les notes des Sang et Or
[18:47]FC Barcelone : Yamal toujours plus fort que Messi !
[18:15]FC Barcelone : les tops et les flops de la victoire sur Majorque (3-0)
[17:57]Stade Rennais : la réponse cash de Beye sur son avenir et Samba
[17:40]PSG : on sait quand la prolongation de Luis Enrique sera officialisée !
[17:18]ASSE : un hommage à Gasset ce soir, son amour de Sainté rappelé
[16:51]PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier cet ailier à 75 M€
PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier cet ailier à 75 M€

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 16:51
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match contre le Sporting Portugal.
Ce samedi, la Juventus Turin a officialisé la prolongation de son ailier turc Kenan Yildiz (20 ans) jusqu’en 2030. Le PSG le suit depuis quelques années…

Ce samedi, Damien Comolli, ancien Toulousain désormais président de la Juventus, s’est invité à la conférence de presse de son entraîneur, Luciano Spalletti. Il avait une bonne nouvelle à annoncer aux journalistes et aux supporters : la prolongation de contrat de Kenan Yildiz jusqu’en 2030. L’ailier germano-turc de 20 ans, principale star de la Vieille Dame, était en négociations depuis plusieurs mois pour allonger son bail. Il a fini par obtenir ce qu’il voulait au niveau salarial et est désormais aux Bianconeri pour les quatre prochaines saisons.

Pour Paris, ce n’est que partie remise…

Cette nouvelle impacte le Paris Saint-Germain, qui s’était montré intéressé par Yildiz il y a un peu plus d’un an, quand il cherchait un ailier gauche. Il avait finalement jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien Napolitain se montrant vital dans la conquête de la Champions League. Mais la direction parisienne a continué de suivre la progression de Yildiz (qui signifie « étoile » en turc). Et il ne lui a pas échappé qu’il est de plus en plus important dans la bonne marche de la Juventus (3 buts et 8 passes décisives en 30 matches).

Cette prolongation n’est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle pour le PSG. Son compartiment offensif affichant complet, c’est aussi bien que Yildiz reste encore quelques années chez les Bianconeri. Quand il faudra trouver un remplaçant à Kvaratskhelia, Barcola ou Doué, le club de la capitale saura où chercher…

