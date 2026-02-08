OM : espéré par Benatia, cet ancien du PSG a pris la direction du RC Lens

Courtisé par Medhi Benatia pour rejoindre l’OM, Serge Aurier a finalement retrouvé ses racines au RC Lens, là où tout a commencé. Entre retrouvailles émouvantes à Bollaert et avenir incertain, le latéral droit cherche son prochain défi.

Benatia voulait Aurier à l’OM, la piste s’est refermée

Medhi Benatia, directeur sportif déterminé à renforcer l’OM, a clairement tenté de convaincre Serge Aurier de poser ses valises sur la Canebière. Mais l’international ivoirien de 33 ans a choisi une trajectoire totalement différente. Malgré l’approche marseillaise et l’intérêt marqué du board phocéen, Aurier a finalement refusé cette main tendue.

Retour marquant à Lens, sur les traces de La Gaillette

Loin du Vieux-Port, c’est à Bollaert que le défenseur formé au RC Lens a choisi de se ressourcer. L’émotion a traversé les travées du stade lors de son retour, accueilli avec ferveur par le public nordiste samedi avant le match contre le Stade Rennais (1-0). Les supporters n’ont rien oublié de ce prodige lancé à 16 ans et 363 jours en Ligue 1, symbole d’un centre de formation lensois qui tient à ses pépites. Aurier a renoué avec l’ambiance chaleureuse de l’Artois, confirmant son attachement indélébile au club sang et or.

Entraînement avec la réserve : garder le rythme, transmettre l’expérience

Dans sa quête de rebond, Aurier n’a pas seulement multiplié les poignées de main avec les fans. Il s’est aussi investi sur les terrains, effectuant plusieurs séances d’entraînement avec la réserve de Lens pour se maintenir en forme, comme il l’a déclaré. Un retour aux fondamentaux, où le vétéran partage son vécu avec la jeune génération, sous les couleurs qui l’ont fait éclore. Cette démarche saluée illustre un joueur encore habité par l’esprit de transmission et le goût du sérieux, malgré une carrière déjà bien remplie.

Un parcours riche, du PSG au challenge iranien

Celui dont le nom a résonné au PSG, à Tottenham et en Premier League cherchait un nouveau challenge après avoir relevé le défi iranien au Persepolis FC. Mais cette aventure lointaine a tourné court début janvier. Désormais libre, Aurier profite de son retour en Artois pour rester affûté, prêt à étudier toute opportunité, en France ou ailleurs.