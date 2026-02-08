Stade Rennais : après la défaite à Lens, un joueur de Beye plongé dans une soirée cauchemar

Le choc n’est pas que sportif pour Breel Embolo. Tout juste rentré du déplacement de Rennes battu à Lens (3-1), l’attaquant suisse a vécu une soirée sous haute tension : une nouvelle tentative de vol a visé sa résidence, jetant le trouble et l’émotion bien au-delà du terrain, alors que le club traverse déjà une période difficile.

Un samedi soir sous tension pour Embolo

C’est au sortir du revers avec le Stade Rennais face au RC Lens, que Breel Embolo s’est retrouvé au cœur d’un fait divers qui glace le vestiaire. De retour chez lui dans la foulée du match à Lens, l’avant-centre de 26 ans a surpris des individus s’attaquant à une voiture de luxe stationnée à son domicile, selon Le Parisien. Un scénario aussi soudain que préoccupant, survenu à un moment où Rennes, englué dans la crise, doit déjà composer avec le doute sur la pelouse.

Un joueur actif face aux malfaiteurs

Pas question pour l’international suisse de rester spectateur : Embolo a tenté de poursuivre les cambrioleurs alors que ceux-ci prenaient la fuite. Un sang-froid et une réactivité à l’image de son match à Bollaert, où il a su être solide, notamment face à Thauvin. Il a immédiatement signalé l’incident aux forces de l’ordre, évoquant auprès des policiers une précédente tentative similaire survenue quatre jours plus tôt. Pour l’heure, les malfaiteurs courent toujours.

Enquête en cours et phénomène récurrent

La police a immédiatement ouvert une enquête, scrutant ce nouveau dossier en lien avec la vague de cambriolages qui cible de plus en plus de joueurs en Ligue 1. Ces derniers mois, plusieurs footballeurs professionnels ont vu leur domicile pris pour cible, un phénomène loin d’être isolé. À la fin septembre, deux suspects, âgés de 28 ans, avaient été arrêtés après une série de quatre cambriolages de joueurs dans la région parisienne et en Essonne. L’onde de choc de cette recrudescence n’épargne aucun vestiaire et alimente des craintes bien réelles chez les sportifs, comme l’illustre encore la mésaventure d’Embolo.

Ce nouvel épisode, vécu par le buteur helvète, rappelle une évidence : la vie de joueur professionnel ne protège pas des dangers, bien au contraire. Les retours de matchs, souvent tardifs, rendent leurs domiciles vulnérables. La médiatisation, la possession de biens de valeur ou encore la routine connue des malfaiteurs ouvrent des failles inquiétantes. Face à cette tendance, chaque incident nourrit l’inquiétude et oblige clubs comme joueurs à repenser leur sécurité.