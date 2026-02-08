À LA UNE DU 8 FéV 2026
[21:40]PSG : la banderole ULTRA provocatrice des ultras parisiens envers la LFP et l’OM
[21:30]ASSE : le quatrième maillot des Verts révélé… en direct sur TF1 !
[21:00]RC Lens : un titulaire de Sage a lâché une info majeure sur son futur
[20:40]FC Nantes : frustrés par l’OL, les Canaris lancent un message à leurs supporters
[19:55]PSG – OM : les compos du 112ème Classique sont connues !
[19:43]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Valence
[19:30]PSG – OM : le Classique est déjà lancé avec une banderole cinglante !
[19:04]PSG Mercato : Vitinha met fin aux rumeurs, le Real Madrid est fixé !
[18:16]Stade Rennais : après la défaite à Lens, un joueur de Beye plongé dans une soirée cauchemar
[17:58]FC Nantes : après la banderole de la Brigade Loire, Kita a vécu une autre grosse humiliation
PSG – OM : les compos du 112ème Classique sont connues !

Par William Tertrin - 8 Fév 2026, 19:55
💬 Commenter
Voici les compos officielles du 112e Classique entre le PSG et l’OM pour fermer la 21e journée de Ligue 1.

Ce dimanche soir, le PSG et l’OM s’affrontent pour le 112e Classique entre les deux équipes, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Enrique et Roberto De Zerbi, qui a décidé de titulariser Pavard et placer Rulli sur le banc, au profit de de Lange ! À noter qu’Aguerd et la recrue Nnadi ne sont pas sur la feuille. Côté parisien, Safonov enchaîne au détriment de Chevalier. Coup d’envoi à 20h45 au Parc des Princes.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Neves, Mayulu, Vitinha – Doué, Dembélé, Barcola.

OM : de Lange – Weah, Pavard, Balerdi (cap), Medina, Emerson – Højbjerg, Timber – Greenwood, Gouiri, Nwaneri.

OMPSG

