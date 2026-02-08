PSG – OM : les compos du 112ème Classique sont connues !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici les compos officielles du 112e Classique entre le PSG et l’OM pour fermer la 21e journée de Ligue 1.

Ce dimanche soir, le PSG et l’OM s’affrontent pour le 112e Classique entre les deux équipes, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Enrique et Roberto De Zerbi, qui a décidé de titulariser Pavard et placer Rulli sur le banc, au profit de de Lange ! À noter qu’Aguerd et la recrue Nnadi ne sont pas sur la feuille. Côté parisien, Safonov enchaîne au détriment de Chevalier. Coup d’envoi à 20h45 au Parc des Princes.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Neves, Mayulu, Vitinha – Doué, Dembélé, Barcola.

OM : de Lange – Weah, Pavard, Balerdi (cap), Medina, Emerson – Højbjerg, Timber – Greenwood, Gouiri, Nwaneri.