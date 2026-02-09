À LA UNE DU 9 FéV 2026
[13:05]FC Barcelone Mercato : la priorité de Flick cet été a déjà fuité 
[13:03]FC Barcelone : coup de théâtre, Laporta démissionne de la présidence !
[12:41]ASSE Mercato : une star mondiale a demandé à Stassin de rester à Saint-Étienne ! 
[12:16]PSG – OM (5-0) : Pierre Ménès détruit 3 Marseillais et se mouille pour le podium final de L1
[11:50]FC Nantes Mercato : Kita a offert à Kantari son futur patron
[11:39]PSG – OM (5-0) : après le Classique, les Parisiens ont donné le coup de grâce aux Marseillais
[11:17]Revue de presse : le remplacant de Pouille ciblé au Stade Rennais, nouveau record au RC Lens, l’OGC Nice a tenté Paixao ! 
[10:49]OL Mercato : Benzema apporte une excellente nouvelle à Lyon
[10:22]Real Madrid : les images de Kylian Mbappé qui a totalement dégoupillé à Valence !
[10:04]ASSE : les 3 premiers chantiers déjà réussis de Montanier 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Beye fixé aujourd’hui sur son avenir, Haise déjà dans les starting-blocks ! 

Par Bastien Aubert - 9 Fév 2026, 08:15
💬 Commenter
Franck Haise
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’Équipe annonce ce lundi qu’hier, la situation d’Habib Beye ne semblait pas encore tranchée, alors que le Stade Rennais est resté en sixième position et que son avenir pourrait se décider dans la journée.

Le temps presse au Stade Rennais. Au lendemain d’un nouveau revers inquiétant à Lens (1-3), l’avenir d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais pourrait se décider ce lundi. Selon L’Équipe, la situation n’était toujours pas tranchée hier soir, malgré une spirale négative qui commence sérieusement à fragiliser le projet rennais. À Bollaert, samedi, le Stade Rennais a sombré un peu plus. Incapable de revenir dans le match à onze contre dix, paralysée dans les moments clés, l’équipe a même concédé un troisième but révélateur de son manque de maîtrise.

Résultat, une quatrième défaite consécutive et un malaise de plus en plus palpable. En interne, la question d’un départ de Beye s’est déjà posée. Après la lourde élimination en Coupe de France à Marseille mardi dernier (0-3), l’entraîneur aurait même envisagé de rendre son tablier, avec des indemnités correspondant à son contrat courant jusqu’en 2027, prolongation automatique comprise en cas de qualification européenne. Mais aucune négociation n’a été engagée et la porte s’est refermée.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le classement de L1 pour sauver Beye ?

Officiellement, rien n’a filtré hier des intentions immédiates de la direction bretonne. Le Stade Rennais n’a pas bougé au classement, restant sixième après les défaites de Strasbourg et de Toulouse, incapables de profiter de la situation. Un détail qui compte. Derrière le quatuor de tête, sept équipes se tiennent en cinq points, de Lille à Lorient. Rennes va mal, mais Rennes n’est pas décroché. C’est tout le paradoxe du dossier. Écarter un entraîneur dont l’équipe est sixième, cela reste rare. La direction doit composer avec le classement, la dynamique, mais aussi la température d’un vestiaire visiblement sous tension. 

Des débats internes existent, entre actionnaires et dirigeants, et la décision finale devrait tomber aujourd’hui. Si Beye est maintenu, ce sera avec un crédit très limité. Dans le cas contraire, un nom circule déjà avec insistance : Franck Haise. Discret mais prêt, l’ancien coach lensois apparaît en option crédible et structurante. Ce lundi pourrait donc marquer un tournant majeur de la saison rennaise. Soit Beye obtient un dernier sursis, soit le Stade Rennais enclenche un nouveau cycle. Et dans l’ombre, Haise attend peut-être simplement le feu vert.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot