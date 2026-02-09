En plus du clash musclé entre un supporter d’ASSE – MHSC (1-0), une boulette du club héraultais a eu lieu ce samedi à Geoffroy-Guichard.

Pour sa grande première sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a eu droit à une soirée réussie avec une victoire contre Montpellier (1-0). Mais derrière le score serré et l’ambiance tendue avec les supporters, un détail a failli éclipser le succès stéphanois : une erreur monumentale côté héraultais.

Le flocage qui déraille

Enzo Molebe, nouvelle recrue du MHSC, a disputé son premier match avec un maillot totalement vierge. Initialement prévu avec le numéro 14, le jeune joueur prêté par l’OL cet hiver s’est retrouvé avec le numéro 33. Et ce n’est pas tout : son nom a été mal imprimé sur le maillot. « Mobele » au lieu de « Molebe », selon Bertrand Queneutte, journaliste suiveur du club. Une confusion qui a rendu impossible l’utilisation du maillot officiel.

Une erreur rare à ce niveau

Jouer à ce niveau sans nom ni numéro correct sur le dos reste exceptionnel. C’est une boulette digne d’un amateurisme improbable pour un club professionnel, et cela illustre à quel point la soirée a été compliquée pour Montpellier. Un symbole, presque ironique, d’une équipe incapable de transformer ses occasions malgré un scénario favorable.

Montanier tranquille, Montpellier en panique

Pendant ce temps, Montanier pouvait savourer sa première. Son équipe a su gérer son match, rester compacte et profiter des erreurs adverses. Mais pour Montpellier, cette histoire de maillot reste un détail marquant, presque comique, dans un week-end où l’ASSE se sera relancée dans la course à la montée en Ligue 1.