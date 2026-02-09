Vainqueur de Montpellier (1-0) pour sa grande première sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a déjà rassuré le peuple vert. Analyse.

Pas de révolution mais une méthode

Philippe Montanier n’a pas sorti de lapin du chapeau. Pas de schéma fantaisiste, pas de bouleversement radical dans la composition. Et c’est précisément là que réside la réussite de cette première. L’ASSE a surtout retrouvé une organisation lisible, une équipe en place, compacte, qui ne se fait plus transpercer en deux passes comme trop souvent cette saison. La priorité a été donnée à l’assise défensive. Bloc resserré, lignes proches, entraide permanente. Résultat immédiat : une équipe difficile à déséquilibrer, sereine dans son placement et capable de gérer les temps faibles. Montanier a posé des bases simples mais indispensables.

Un schéma stabilisé et des hommes relancés

Autre signal fort : le coaching. Des choix assumés avant la 85e minute, avec notamment un passage en 4-2-3-1 qui a permis de mieux contrôler le tempo et de libérer certaines individualités. Preuve que le staff des Verts a lu le match et n’est pas resté spectateur. Le chiffre parle de lui-même : aucune occasion concédée. C’est excellent. Tout ne sera évidemment pas aussi propre chaque semaine mais bâtir sur une base solide reste la clé dans une Ligue 2 exigeante. Et malgré ce pragmatisme, l’ASSE s’est créée plusieurs grosses occasions. Par exemple, Julien Le Cardinal a livré un match référence, bien au-delà de son but, tandis que la rentrée d’Irvin Cardona a apporté du tranchant et de l’énergie. Des joueurs relancés, utilisés à bon escient, dans un cadre clair.

Une équipe de l’ASSE enfin homogène

C’est peut-être le changement le plus marquant. Pour la première fois depuis longtemps, l’ASSE a joué comme une équipe. Ensemble. Les lignes ont avancé à l’unisson, les efforts ont été partagés et les rôles clairement définis. Mention spéciale à Julien Le Cardinal, Cardona, donc, mais aussi à Ben Old, auteur de son meilleur match sous le maillot vert dans un rôle nouveau de latéral gauche. Au classement, Troyes compte toujours quatre points d’avance en tête de la Ligue 2. Rien n’est réglé, mais la dynamique peut basculer très vite. La chasse est ouverte. Et surtout, l’ASSE a retrouvé quelque chose de précieux : la confiance.