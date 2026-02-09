À LA UNE DU 9 FéV 2026
[13:05]FC Barcelone Mercato : la priorité de Flick cet été a déjà fuité 
[13:03]FC Barcelone : coup de théâtre, Laporta démissionne de la présidence !
[12:41]ASSE Mercato : une star mondiale a demandé à Stassin de rester à Saint-Étienne ! 
[12:16]PSG – OM (5-0) : Pierre Ménès détruit 3 Marseillais et se mouille pour le podium final de L1
[11:50]FC Nantes Mercato : Kita a offert à Kantari son futur patron
[11:39]PSG – OM (5-0) : après le Classique, les Parisiens ont donné le coup de grâce aux Marseillais
[11:17]Revue de presse : le remplacant de Pouille ciblé au Stade Rennais, nouveau record au RC Lens, l’OGC Nice a tenté Paixao ! 
[10:49]OL Mercato : Benzema apporte une excellente nouvelle à Lyon
[10:22]Real Madrid : les images de Kylian Mbappé qui a totalement dégoupillé à Valence !
[10:04]ASSE : les 3 premiers chantiers déjà réussis de Montanier 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : les 3 premiers chantiers déjà réussis de Montanier 

Par Bastien Aubert - 9 Fév 2026, 10:04
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Vainqueur de Montpellier (1-0) pour sa grande première sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a déjà rassuré le peuple vert. Analyse.

Pas de révolution mais une méthode

Philippe Montanier n’a pas sorti de lapin du chapeau. Pas de schéma fantaisiste, pas de bouleversement radical dans la composition. Et c’est précisément là que réside la réussite de cette première. L’ASSE a surtout retrouvé une organisation lisible, une équipe en place, compacte, qui ne se fait plus transpercer en deux passes comme trop souvent cette saison. La priorité a été donnée à l’assise défensive. Bloc resserré, lignes proches, entraide permanente. Résultat immédiat : une équipe difficile à déséquilibrer, sereine dans son placement et capable de gérer les temps faibles. Montanier a posé des bases simples mais indispensables.

Un schéma stabilisé et des hommes relancés

Autre signal fort : le coaching. Des choix assumés avant la 85e minute, avec notamment un passage en 4-2-3-1 qui a permis de mieux contrôler le tempo et de libérer certaines individualités. Preuve que le staff des Verts a lu le match et n’est pas resté spectateur. Le chiffre parle de lui-même : aucune occasion concédée. C’est excellent. Tout ne sera évidemment pas aussi propre chaque semaine mais bâtir sur une base solide reste la clé dans une Ligue 2 exigeante. Et malgré ce pragmatisme, l’ASSE s’est créée plusieurs grosses occasions. Par exemple, Julien Le Cardinal a livré un match référence, bien au-delà de son but, tandis que la rentrée d’Irvin Cardona a apporté du tranchant et de l’énergie. Des joueurs relancés, utilisés à bon escient, dans un cadre clair.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Une équipe de l’ASSE enfin homogène

C’est peut-être le changement le plus marquant. Pour la première fois depuis longtemps, l’ASSE a joué comme une équipe. Ensemble. Les lignes ont avancé à l’unisson, les efforts ont été partagés et les rôles clairement définis. Mention spéciale à Julien Le Cardinal, Cardona, donc, mais aussi à Ben Old, auteur de son meilleur match sous le maillot vert dans un rôle nouveau de latéral gauche. Au classement, Troyes compte toujours quatre points d’avance en tête de la Ligue 2. Rien n’est réglé, mais la dynamique peut basculer très vite. La chasse est ouverte. Et surtout, l’ASSE a retrouvé quelque chose de précieux : la confiance.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot