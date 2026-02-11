De Zerbi et l’OM c’est fini ! Habib Beye dans la course pour lui succéder…

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le ciel s’assombrit à Marseille, et l’information a fait l’effet d’un coup de tonnerre. Selon RMC Sport, par la voix du journaliste Florent Germain, Roberto De Zerbi devrait prochainement quitter l’Olympique de Marseille. Après des discussions avec les dirigeants olympiens, les deux parties auraient trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration, assorti d’une compensation financière incluant le staff de l’entraîneur italien.

Un tournant majeur pour le club phocéen, alors que la saison est encore loin d’avoir livré son verdict et que les objectifs sportifs restent élevés. Ce départ précipité ouvre une période d’incertitude… mais aussi de décisions cruciales.

Une transition immédiate en interne

Dans l’immédiat, l’OM devrait s’appuyer sur une solution interne pour assurer la continuité. Face à Strasbourg, le duo Pancho Abardonado – Romain Ferrier tiendrait la barre afin d’assurer l’intérim, le temps que la direction sportive affine ses choix pour la suite.

Une solution temporaire, classique dans ce type de situation d’urgence, mais qui souligne surtout l’empressement du club à stabiliser rapidement son banc. Car chaque point comptera dans la dernière ligne droite de la saison.

Habib Beye, une piste qui prend de l’ampleur

En coulisses, la recherche du prochain entraîneur est déjà lancée. D’après le média La Minute OM, une piste attire particulièrement l’attention : celle d’Habib Beye.

Ancien défenseur olympien, aujourd’hui entraîneur ambitieux, il possède un profil qui séduit par sa connaissance de l’environnement marseillais, sa personnalité fédératrice et son discours apprécié. Son nom circule avec insistance, preuve que l’option est étudiée sérieusement en interne.

Au-delà de l’aspect symbolique, son arrivée représenterait aussi un choix fort : celui d’un technicien capable d’incarner un nouveau cycle tout en reconnectant l’équipe avec son identité.

🚨🚨 Le départ de Roberto De Zerbi semble quasiment acté comme indiqué par RMC !



‼️ Selon nos informations, le profil de Habib Beye est une piste étudiée par le club.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/GSB5bf51Yq — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 10, 2026

Une autre option également étudiée

Mais le dossier pourrait être plus ouvert qu’il n’y paraît. Un autre nom circule également ces derniers jours : Éric Sékou Chelle.

Proposé par des intermédiaires et aperçu au Stade Vélodrome lors de la rencontre face à Rennes, l’entraîneur figure lui aussi parmi les profils évoqués. Sa présence n’est pas passée inaperçue et alimente naturellement les spéculations autour de la succession.

Preuve que l’OM explore plusieurs pistes avant de trancher, dans un contexte où chaque décision aura un impact immédiat sur la fin de saison… et peut-être au-delà.

🚨INFO MZ : Sélectionneur du Nigeria, Eric Sekou Chelle a été proposé à l'OM par des intermédiaires ces derniers jours. pic.twitter.com/RqLYXF1icr — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 10, 2026

Une nouvelle page à écrire

À Marseille, rien n’est jamais totalement prévisible. Le départ annoncé de Roberto De Zerbi marque la fin d’un chapitre aussi intense que bref, et ouvre une période charnière pour le club.

Reste désormais à savoir quel visage prendra l’après-De Zerbi. Entre solution symbolique, pari d’avenir ou choix plus inattendu, la décision des dirigeants olympiens pourrait bien façonner le futur proche de l’OM.

Une chose est sûre : au Vélodrome, l’histoire est déjà en train de s’écrire… et elle pourrait réserver encore bien des surprises.