PSG – OM (5-0) : Dembélé humilie Balerdi verbalement en plein match, les images qui font mal !

Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 12:40
💬 Commenter
Mendes et Balerdi
Le Classique a viré à la démonstration… et à la provocation. Dimanche soir, lors du large succès du PSG face à l’OM (5-0) au Parc des Princes, un échange capté par les caméras de Ligue 1 a particulièrement fait réagir.

En plein match, Ousmane Dembélé s’est adressé à Pierre-Emile Hojbjerg avec une phrase aussi directe que cinglante : « Balerdi, il est nul. Tu le sais ? Tu le sais ? » Une séquence rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, tant par la violence des mots que par le contexte : un Classique déjà à sens unique sur la pelouse.

Leonardo Balerdi, capitaine marseillais et souvent ciblé par les critiques, se retrouve une nouvelle fois exposé. Dans une rencontre où le PSG a dominé de bout en bout, cette sortie de Dembélé symbolise aussi l’écart abyssal observé entre les deux équipes dimanche soir.

Du côté marseillais, ces images risquent de faire grincer des dents. Car au-delà du score lourd, c’est l’atteinte à l’orgueil qui marque les esprits. Dans un match aussi chargé émotionnellement, ce genre de phrase ne passe jamais inaperçu. Le Classique est terminé, mais la séquence, elle, risque de tourner encore longtemps.

