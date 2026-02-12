Le coup fourré d’Habib Beye au Stade Rennais qui profiterait à l’OM ?

Le feuilleton autour d’Habib Beye prend une tournure explosive. Alors que l’avenir du technicien semble s’approcher petit à petit de l’Olympique de Marseille, certaines révélations alimentent déjà les tensions… et les théories les plus brûlantes.

Selon le journaliste Bertrand Latour, l’Olympique de Marseille aurait pris contact avec Habib Beye il y a environ huit jours. Des discussions seraient même en cours autour d’un contrat d’un an et demi.

Seul obstacle avant une éventuelle signature : quelques éléments administratifs que l’entraîneur doit encore régler du côté du Stade Rennais.

🎙️ Bertrand Latour sur @CanalplusFoot



Des discussions sont en cours pour un contrat d’un an et demi. 🗣️



L’entraîneur aurait encore des formalités administratives à régler du côté de Rennes.



🎙️ Bertrand Latour sur @CanalplusFoot pic.twitter.com/u2CYAyqGiq — Actu Foot (@ActuFoot_) February 11, 2026

Des accusations après le match de Coupe de France

Depuis cette annonce, une polémique enfle sur les réseaux sociaux. Certains supporters rennais rejoints par des fans de clubs rivaux de l’OM accusent Habib Beye d’avoir volontairement “laissé filer” le match de Coupe de France face à Marseille.

En cause : une composition jugée trop faible, qui aurait facilité la victoire olympienne et nourri les soupçons d’un accord déjà en préparation.

8 jours…. HUIT JOURS….

Pile au moment où ça jouait Rennes entrainé par un certain Habib Beye en coupe de France



Le conflit d’intérêt de zinzin sur ce match.

WELCOME BACK IN 1993👏🏾 https://t.co/qxgoZ6VfUk — Mystic PSG❤️💙 (@Salamandredu94) February 12, 2026

Une théorie difficile à soutenir

Malgré ces accusations, plusieurs éléments viennent contredire cette lecture. Durant la rencontre, Habib Beye s’est montré particulièrement révolté après la faute de Nwaneri sur Kamara, une action qui aurait pu valoir un carton rouge avec l’intervention de la VAR.

Une réaction difficilement compatible avec l’idée d’un match volontairement abandonné.

Des spéculations qui restent sans preuve

À ce stade, rien ne permet de confirmer ces soupçons. Les rumeurs reposent en grande partie sur le timing évoqué par Bertrand Latour, qui pourrait lui-même avoir été mal interprété ou mal formulé.

En attendant une officialisation ou un démenti, cette affaire reste donc au stade de la pure spéculation, même si elle illustre déjà la tension extrême qui entoure le futur banc marseillais.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France