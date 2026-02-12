À LA UNE DU 12 FéV 2026
[12:00]Une pluie de bonnes nouvelles pour l’ASSE et Philippe Montanier avant Guingamp !
[11:40]FC Nantes : l’immense fiasco Kita résumé en une statistique
[11:20]Le coup fourré d’Habib Beye au Stade Rennais qui profiterait à l’OM ?
[11:00]ASSE : un premier record tend les bras à Montanier avec la Ligue 1 en ligne de mire !  
[10:40]RC Lens : la folle raison de la venue d’Allan Saint-Maximin au mercato !
[10:20]Le Stade Rennais fonce sur Franck Haise et inflige un coup dur aux supporters de l’OM
[10:00]Revue de presse : l’AS Monaco attend le FC Nantes, coup dur à Metz
[09:00]OM : Beye, ça se précise, des joueurs prêts à quitter le club !
[08:00]PSG : un joueur du RC Lens veut offrir le Ballon d’Or à un partenaire de Dembélé
[07:00]ASSE : quelle note attribueriez-vous aux grands débuts de Montanier contre Montpellier ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Le coup fourré d’Habib Beye au Stade Rennais qui profiterait à l’OM ?

Par Louis Chrestian - 12 Fév 2026, 11:20
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le feuilleton autour d’Habib Beye prend une tournure explosive. Alors que l’avenir du technicien semble s’approcher petit à petit de l’Olympique de Marseille, certaines révélations alimentent déjà les tensions… et les théories les plus brûlantes.

Un contact établi avec l’Olympique de Marseille

Selon le journaliste Bertrand Latour, l’Olympique de Marseille aurait pris contact avec Habib Beye il y a environ huit jours. Des discussions seraient même en cours autour d’un contrat d’un an et demi.

Seul obstacle avant une éventuelle signature : quelques éléments administratifs que l’entraîneur doit encore régler du côté du Stade Rennais.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Des accusations après le match de Coupe de France

Depuis cette annonce, une polémique enfle sur les réseaux sociaux. Certains supporters rennais rejoints par des fans de clubs rivaux de l’OM accusent Habib Beye d’avoir volontairement “laissé filer” le match de Coupe de France face à Marseille.

En cause : une composition jugée trop faible, qui aurait facilité la victoire olympienne et nourri les soupçons d’un accord déjà en préparation.

Une théorie difficile à soutenir

Malgré ces accusations, plusieurs éléments viennent contredire cette lecture. Durant la rencontre, Habib Beye s’est montré particulièrement révolté après la faute de Nwaneri sur Kamara, une action qui aurait pu valoir un carton rouge avec l’intervention de la VAR.

Une réaction difficilement compatible avec l’idée d’un match volontairement abandonné.

Des spéculations qui restent sans preuve

À ce stade, rien ne permet de confirmer ces soupçons. Les rumeurs reposent en grande partie sur le timing évoqué par Bertrand Latour, qui pourrait lui-même avoir été mal interprété ou mal formulé.

En attendant une officialisation ou un démenti, cette affaire reste donc au stade de la pure spéculation, même si elle illustre déjà la tension extrême qui entoure le futur banc marseillais.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)
20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)
01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

Stade RennaisOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Stade Rennais