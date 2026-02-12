OM : deux clans distincts dans le vestiaire après le départ de Roberto De Zerbi ?

Le départ de Roberto De Zerbi a laissé un vide immense à Marseille. Pour de nombreux supporters, la fin de l’aventure du technicien italien ressemble à un échec profondément triste, tant son discours, sa vision de jeu et son charisme avaient su séduire la cité phocéenne.

Mais une question demeure : les joueurs ont-ils été aussi marqués que les supporters ?

Les réseaux sociaux, révélateurs de l’état du vestiaire

Dans le football moderne, les réseaux sociaux sont devenus un indicateur presque immédiat de l’ambiance interne. Lorsqu’un entraîneur quitte un club, il est courant de voir les joueurs publier des messages de remerciement ou d’hommage.

À l’OM, plusieurs éléments ont effectivement tenu à saluer Roberto De Zerbi publiquement :

Théo Vermot

Jeffrey de Lange

Timothy Weah

Amine Gouiri

Igor Paixão

Emerson Palmieri

Pierre-Emerick Aubameyang

Nayef Aguerd

Une première liste qui montre que le coach italien a bien laissé une trace positive auprès d’une partie du groupe.

Un silence marquant chez plusieurs cadres

Mais l’autre liste intrigue davantage. Plusieurs joueurs importants de l’effectif n’ont adressé aucun message public à leur ancien entraîneur :

Bilal Nadir

Leonardo Balerdi

CJ Egan-Riley

Benjamin Pavard

Facundo Medina

Geoffrey Kondogbia

Arthur Vermeeren

Pierre-Emile Højbjerg

Hamed Junior Traoré

Gerónimo Rulli

Mason Greenwood

Un silence d’autant plus remarqué que cette liste comprend de nombreux cadres du vestiaire, dont le capitaine Leonardo Balerdi, mais aussi Højbjerg, Kondogbia, Pavard, Medina ou encore Rulli.

Le symptôme d’un vestiaire divisé ?

Cette différence d’attitude alimente forcément les interrogations.

Entre joueurs reconnaissants publiquement et cadres restés silencieux, certains y voient le signe de deux clans distincts au sein du vestiaire marseillais.

Un scénario qui, pour certains observateurs, pourrait expliquer certaines attitudes aperçues sur le terrain en fin de cycle, laissant penser que la rupture avec l’entraîneur était déjà consommée chez une partie du groupe.

Une fracture aux conséquences sportives

Si cette division se confirmait, elle éclairerait autrement la fin de l’ère De Zerbi à Marseille.

Car au-delà des résultats, c’est souvent l’adhésion du vestiaire qui détermine la survie d’un coach dans un club aussi exigeant que l’OM.

Reste désormais à savoir si le prochain entraîneur parviendra à réunifier un groupe qui semble, au minimum, profondément partagé après ce départ retentissant.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France