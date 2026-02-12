OM : Samir Nasri charge Roberto De Zerbi et dénonce un projet déjà brisé

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le départ de Roberto De Zerbi continue de provoquer des réactions fortes à Marseille.

Parmi elles, celle de Samir Nasri, ancien joueur olympien et désormais consultant, qui n’a pas caché sa déception face à la tournure des événements… et aux conséquences pour le projet du club.

Un projet de trois ans qui s’effondre brutalement

Pour Nasri, la rupture dépasse largement la simple question d’un entraîneur qui s’en va.

C’est toute la cohérence sportive de l’OM qui vacille :

« Ce qui me dérange, c'est que le projet, c'était 3 ans. Tu as pris un entraîneur pour 3 ans, des joueurs pour ce projet. Et là, tu vas te retrouver à prendre un nouvel entraîneur demain qui ne partage peut-être pas la même philosophie et qui va te demander 10 autres joueurs qui n'auront rien à voir. »

Autrement dit, Marseille risque de repartir de zéro, encore une fois, au détriment de la stabilité recherchée.

De Zerbi dépassé par la passion marseillaise ?

L’ancien international français estime aussi que le technicien italien n’a pas réussi à prendre la distance nécessaire face à la pression unique du club :

« Tu repars à zéro encore une fois. De Zerbi n’a pas pris la hauteur qu’il devait avoir. C’est comme si c’était un supporter qui entraînait l’équipe. Il est affecté énormément par les défaites. »

Une sensibilité jugée excessive pour le très haut niveau, où la capacité à rebondir rapidement est essentielle.

Un départ vécu comme un abandon

Nasri va même plus loin en évoquant une vraie déception personnelle face à cette sortie prématurée :

« J’ai travaillé avec des coaches, ils sont affectés par la défaite et le lendemain, c’est passé. Je trouve ça dommage et décevant cette forme d’abandon de sa part. »

Des mots forts qui traduisent le sentiment d’une occasion manquée pour l’OM et ses supporters.

Un avenir marseillais plein d’incertitudes

Au-delà du cas De Zerbi, c’est toute la direction sportive qui interroge désormais :

« Si Benatia sera là, c’est une question. Longoria aussi, avec une autre personne qui prend du poids. On est en pleine interrogation et je n’ai pas les réponses. »

Entre gouvernance floue et projet fragilisé, Marseille entre dans une nouvelle zone de turbulences.

Encore un recommencement pour l’OM

Avec ce départ, l’OM semble replonger dans un cycle bien connu :

changer, reconstruire, espérer… puis recommencer.

Et derrière la critique de De Zerbi, c’est surtout le manque de continuité du projet marseillais que Samir Nasri met en lumière, une fragilité qui pourrait encore peser lourd sur l’avenir du club.