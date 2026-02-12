ASSE Mercato : la recrue idéale est arrivée chez les Verts, Montanier se frotte les mains !

Philippe Montanier estime que Julien Le Cardinal a le profil qui faisait cruellement défaut à l’ASSE jusqu’ici, cette saison…

Ce jeudi, deux jours avant un déplacement à Guingamp, Philippe Montanier était en conférence de presse, tout comme Julien Le Cardinal, qui l’a précédé devant les médias. Le nouveau coach de l’ASSE a été amené à dire ce qu’il pensait de son défenseur, arrivé lui aussi cet hiver chez les Verts et buteur dès son premier match face à Montpellier (1-0). Et Montanier s’est montré particulièrement élogieux au sujet de l’ancien brestois.

Montanier séduit par les débuts de Le Cardinal à l’ASSE

« Je connaissais déjà Julien, je l’avais observé à Brest, a glissé le successeur d’Eirik Horneland. Pour moi, c’est la recrue idéale. Il a l’expérience, et c’est un défenseur très technique, avec une personnalité qui rassure. C’est un leader technique et l’équipe avait besoin de ce profil là. En plus, Julien a la vitesse et une bonne anticipation. Cela permet de jouer avec un bloc plus haut. Et il s’est bien intégré. » N’en jetez plus !

De son côté, Le Cardinal (28 ans) s’est réjoui de ses débuts victorieux. « Marquer pour mon premier match, c’était top, mais le principal, c’était de gagner le match et d’enclencher une bonne dynamique. On va essayer de confirmer à Guingamp, dans un stade que je connais bien. J’y ai vécu de grands moments avec Brest, en Ligue des champions. ça va me fait plaisir d’y retourner mais on doit s’attendre à un match compliqué. C’est une équipe en forme, avec de bons joueurs, dont le meilleur buteur de Ligue 2. »