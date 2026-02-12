OM : Habib Beye tout proche de prendre le pouvoir !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

À peine le départ de Roberto De Zerbi acté, une tendance forte se dessine déjà du côté de Marseille.

Selon les informations du média « LaMinuteOM », Habib Beye apparaît aujourd’hui comme la priorité numéro un des dirigeants olympiens pour reprendre le banc.

Un choix assumé par la direction marseillaise

Révélée dans la nuit suivant l’annonce du départ de De Zerbi, cette piste prend de l’ampleur.

L’OM semble vouloir miser sur un profil capable de comprendre immédiatement l’exigence du club et de son environnement, plutôt que de repartir sur un projet totalement extérieur.

Dans cette logique, le nom d’Habib Beye s’impose naturellement.

🚨🚨Comme révélé en exclusivité la nuit du départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye est bien la priorité actuelle de l’OM.



Très attaché au club, où il a évolué entre 2003 et 2007, l’entraîneur sénégalais souhaite réellement rejoindre Marseille.#TeamOM #MercatOM https://t.co/mBXSzLzwQx — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 12, 2026

Un attachement fort entre Beye et Marseille

Ancien joueur olympien entre 2003 et 2007, puis capitaine, l’entraîneur sénégalais entretient un lien particulier avec le club.

Sa connaissance du vestiaire marseillais, de la pression du Vélodrome et des attentes des supporters constitue un argument majeur dans la réflexion actuelle.

Pour les décideurs, difficile d’imaginer un profil plus familier de l’ADN olympien.

Une volonté claire de rejoindre l’OM

De son côté, Habib Beye ne cacherait pas son envie de relever ce défi.

Rejoindre Marseille représenterait pour lui une opportunité majeure, d’autant plus après une expérience rennaise dont la fin a laissé un goût mitigé auprès de certains observateurs.

Prendre les commandes de l’OM offrirait ainsi une forme de relance dans sa trajectoire d’entraîneur.

Un pari audacieux mais cohérent

Si ce choix peut surprendre au premier regard, il s’inscrit dans une stratégie plus large :

installer un coach capable de stabiliser le club, de parler le même langage que les supporters et de recréer un lien fort autour de l’équipe.

Reste désormais à savoir si cette priorité se concrétisera rapidement…

ou si l’OM décidera finalement d’explorer d’autres pistes.

Une décision cruciale pour l’avenir marseillais

Le prochain entraîneur devra répondre à une double exigence :

ramener des résultats sportifs tout en redonnant une identité claire au projet olympien.

En faisant d’Habib Beye sa cible principale, Marseille envoie déjà un message fort :

celui d’un retour vers un ADN plus proche de son histoire.