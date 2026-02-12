À LA UNE DU 12 FéV 2026
Officiel OM : Pancho Abardonado nommé coach intérimaire avant Strasbourg

Par Louis Chrestian - 12 Fév 2026, 15:25
L’Olympique de Marseille avance dans l’urgence après le départ de son entraîneur.
En attendant la nomination attendue d’Habib Beye, le club phocéen a officialisé une solution temporaire : Pancho Abardonado assurera l’intérim sur le banc olympien.

Une conférence de presse décisive avant le match

Le club tiendra une conférence de presse à 14h, à la veille de la rencontre face à Strasbourg.
Pancho Abardonado y répondra aux questions des journalistes pour la première fois dans ce rôle d’entraîneur principal intérimaire, marquant une étape importante dans cette période de transition.

Un duo formé avec Romain Ferrier

Pour cette mission délicate, Abardonado ne sera pas seul.
Il sera épaulé par Romain Ferrier, actuel entraîneur de la réserve marseillaise, qui participera à la préparation et à la gestion du match contre Strasbourg.

Ce tandem devra rapidement trouver les bons leviers pour stabiliser une équipe en manque de repères.

Remobiliser un vestiaire sous tension

Au-delà de l’aspect tactique, l’enjeu principal sera psychologique.
La priorité des deux techniciens sera de remettre les joueurs dans le bon état d’esprit, après une période agitée marquée par le départ de l’entraîneur principal et les incertitudes autour de l’avenir du club.

Un défi crucial pour éviter que la situation sportive ne se détériore davantage.

En attendant l’arrivée probable d’Habib Beye

Cet intérim s’inscrit dans une transition plus large.
La venue très probable d’Habib Beye sur le banc olympien reste au cœur des discussions, mais en attendant une officialisation, Abardonado et Ferrier portent la responsabilité immédiate des résultats.

Le match contre Strasbourg servira donc de premier test pour ce duo provisoire…
et peut-être de tournant dans la saison marseillaise.

