ASSE Mercato : Le Cardinal livre les dessous de son arrivée

Buteur contre Montpellier (1-0), Julien Le Cardinal a expliqué les raisons qui l’ont poussé à quitter Brest pour rejoindre l’ASSE cet hiver.

Ce jeudi, deux jours avant un déplacement à Guingamp, Philippe Montanier était en conférence de presse, tout comme Julien Le Cardinal, qui l’a précédé devant les médias. Le nouveau coach de l’ASSE a été amené à dire ce qu’il pensait de son défenseur, arrivé lui aussi cet hiver chez les Verts et buteur dès son premier match face à Montpellier (1-0). Et Montanier s’est montré particulièrement élogieux au sujet de l’ancien brestois. « Je connaissais déjà Julien, je l’avais observé à Brest, a glissé le successeur d’Eirik Horneland. Pour moi, c’est la recrue idéale. Il a l’expérience, et c’est un défenseur très technique, avec une personnalité qui rassure. C’est un leader technique et l’équipe avait besoin de ce profil là. En plus, Julien a la vitesse et une bonne anticipation. Cela permet de jouer avec un bloc plus haut. Et il s’est bien intégré. » N’en jetez plus !

Le Cardinal n’a pas hésité à rejoindre l’ASSE, même en Ligue 2

De son côté, Le Cardinal (28 ans) est notamment revenu sur son choix de rejoindre l’ASSE. « Cela s’est fait très vite, a-t-il expliqué. On jouait contre Nice et dès la fin du match, je suis parti car on était tombés d’accord. Il y avait plusieurs clubs, notamment à l’étranger, des clubs français aussi. Mais Saint-Etienne, c’est Saint-Etienne. C’est un club important en France, c’est quelque chose de particulier de jouer pour l’ASSE. Je connaissais la ferveur. Je savais où je mettais les pieds. En plus je connaissais déjà Maxime Bernauer avec qui j’ai joué au Paris FC et un peu Gautier Larsonneur. On s’était croisés, on est Bretons tous les deux. Mais je n’ai pas eu besoin d’appeler Max. J’ai tout de suite voulu venir ici. » Et au défenseur d’ajouter… « Le fait que l’ASSE soit en Ligue 2, ce n’était pas important à mes yeux. C’est un club à part. Le projet est très intéressant. Je n’ai pas eu de réticences. Dans ma tête, c’est reculer pour mieux sauter. J’ai envie d’apporter mon expérience, ma fraîcheur aussi, et mes qualités. » Ce qu’il a fait d’entrée, en signant le but de la victoire contre Montpellier (1-0).