OM Mercato : Longoria a laissé filer un attaquant à 80 M€, il est en pole pour remplacer Rashford (FC Barcelone) !

La côte d’Iliman N’Diaye, passé sans succès par l’OM, est en train de s’envoler en Angleterre…

L’OM s’est fait écraser par le PSG (5-0) le week-end dernier et comme on pouvait s’y attendre, c’est Roberto De Zerbi qui en a fait frais. Fusible idéal, le technicien italien a été remercié, payant à la fois ses mauvais choix et une gestion qui commence à faire jaser, avec les incessants mouvements qui empêchent toute continuité à Marseille.

Parmi les nombreux flops de Pablo Longoria ces dernières saisons, plusieurs joueurs s’éclatent aujourd’hui loin de l’OM. C’est notamment le cas de Luis Suarez, le Colombien, très prolifique avec le Sporting Portugal, mais aussi d’Iliman N’Diaye. A 25 ans, l’ailier sénégalais, sacré champion d’Afrique en janvier, n’affole toujours pas les compteurs.

Manchester United veut N’Diaye

Il ne totalise que 16 buts en 59 matches (2 passes décisives) depuis son arrivée à Everton à l’été 2024. Mais l’ancien joueur de Sheffield United, auteur de 4 buts et 5 passes décisives lors de sa saison à l’OM, fait de grosses différences sur le terrain et sa côte en Angleterre est au plus haut. Selon TEAMtalk, Manchester United est prêt à mettre le paquet sur lui pour remplacer Marcus Rashford si l’Anglais venait à rester au FC Barcelone. Et Everton aurait fixé le bon de sortie à 80 M€. L’OM avait déboursé 17 M€ pour le faire venir de Sheffield. Avant de le vendre pour 18 M€ à Everton un an plus tard.