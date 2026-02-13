À LA UNE DU 13 FéV 2026
[08:11]FC Barcelone : le Barça prévoit de grosses représailles après la correction face à l’Atlético
[07:48]OM : une réunion a eu lieu entre Benatia et Beye, Longoria sonne l’alerte !
[07:28]FC Nantes : deux changements à prévoir pour Kantari face à l’AS Monaco ?
[07:12]RC Lens : une grande nouvelle est tombée, les supporters peuvent jubiler !
[07:00]PSG, OM : l’Argentine défend Balerdi et se paye Dembélé !
[06:00]ASSE : Montanier doit-il insister avec Stassin ?
[05:00]FC Nantes : Baptiste Drouet a payé ses flops… et la gestion des Kita
[23:30]OM : Samir Nasri charge Roberto De Zerbi et dénonce un projet déjà brisé
[23:03]FC Barcelone : le Barça a sombré contre l’Atlético, l’incroyable boulette de Joan Garcia en vidéo
[22:33]ASSE : Chalamet prie pour Montanier !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : deux changements à prévoir pour Kantari face à l’AS Monaco ?

Par William Tertrin - 13 Fév 2026, 07:28
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La compo probable du FC Nantes pour le match face à l’AS Monaco ce vendredi soir.

Ce vendredi soir, le FC Nantes se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 22e journée de Ligue 1. Selon L’Équipe, Ahmed Kantari devrait procéder à deux changements par rapport à l’équipe qui s’est inclinée face à l’OL le week-end dernier. En effet, Tabibou laisserait sa place à Machado, tandis qu’El Arabi pourrait retrouver une place de titulaire. Pour le reste, ce serait du classique pour une équipe nantaise en grand danger, qui est actuellement 17e et relégable.

La compo probable du FCN

Lopes – Amian, Yousuf, Cozza – Centonze, Lepenant, Kaba, Machado – Cabella, El Arabi, Abline.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot