FC Nantes : deux changements à prévoir pour Kantari face à l’AS Monaco ?

La compo probable du FC Nantes pour le match face à l’AS Monaco ce vendredi soir.

Ce vendredi soir, le FC Nantes se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 22e journée de Ligue 1. Selon L’Équipe, Ahmed Kantari devrait procéder à deux changements par rapport à l’équipe qui s’est inclinée face à l’OL le week-end dernier. En effet, Tabibou laisserait sa place à Machado, tandis qu’El Arabi pourrait retrouver une place de titulaire. Pour le reste, ce serait du classique pour une équipe nantaise en grand danger, qui est actuellement 17e et relégable.

La compo probable du FCN

Lopes – Amian, Yousuf, Cozza – Centonze, Lepenant, Kaba, Machado – Cabella, El Arabi, Abline.