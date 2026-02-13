À LA UNE DU 13 FéV 2026
[14:00]Real Madrid : Arbeloa fait une annonce sur Mbappé et esquive le FC Barcelone
[13:30]FC Barcelone Mercato : la doublure idéale de Balde identifiée… elle coûte 40 M€ !
[12:58]Stade Rennais : réunion décisive pour le départ de Beye, l’OM se frotte les mains
[12:46]RC Lens Mercato : après Fulgini, un autre indésirable va changer de destination
[12:26]OM : vers un forfait de dernière minute pour le match face à Strasbourg
[12:10]RC Lens : Sage a dû prendre la pire décision de son mandat chez les Sang et Or
[12:00]OM Mercato : snobé par Marseille, Pavard a déjà trouvé son futur club !
[11:51]PSG : le groupe de Luis Enrique pour affronter le Stade Rennais, avec un retour précieux
[11:39]Stade Rennais : le groupe convoqué par Tambouret face au PSG, avec cinq absents
[11:30]Revue de presse : nouvelles révélations sur Beye au Stade Rennais, Thomasson (RC Lens) relance le derby face au LOSC
Real Madrid : Arbeloa fait une annonce sur Mbappé et esquive le FC Barcelone

Par William Tertrin - 13 Fév 2026, 14:00
💬 Commenter
Álvaro Arbeloa était présent en conférence de presse ce vendredi avant le match du Real Madrid face à la Real Sociedad. Avec notamment Mbappé et le FC Barcelone au menu.

En conférence de presse avant le match du Real Madrid face à la Real Sociedad, le coach Álvaro Arbeloa a calmé les spéculations autour de l’état de forme de Kylian Mbappé. Interrogé sur la disponibilité très incertaine du Français pour le prochain match, Arbeloa a affiché une confiance claire dans l’attaquant français : « Il s’est bien entraîné avec le groupe et est disponible. »

Face à une équipe actuellement 8e de Liga, le coach madrilène sait que la tâche ne sera pas aisée : « Ils sont invaincus depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, en plus contre le Barça ou l’Atlético. Nous sommes conscients que nous devrons donner le maximum. »

En revanche, lorsqu’on lui a demandé de commenter la situation sportive de FC Barcelone, notamment par rapport à leur récente défaite face à l’Atlético (4-0), l’entraîneur madrilène a botté en touche : « Je n’ai rien à commenter. Demandez au Barça de Flick. » Ça a au moins le mérite d’être clair…

