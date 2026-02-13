Real Madrid : Arbeloa fait une annonce sur Mbappé et esquive le FC Barcelone

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Álvaro Arbeloa était présent en conférence de presse ce vendredi avant le match du Real Madrid face à la Real Sociedad. Avec notamment Mbappé et le FC Barcelone au menu.

En conférence de presse avant le match du Real Madrid face à la Real Sociedad, le coach Álvaro Arbeloa a calmé les spéculations autour de l’état de forme de Kylian Mbappé. Interrogé sur la disponibilité très incertaine du Français pour le prochain match, Arbeloa a affiché une confiance claire dans l’attaquant français : « Il s’est bien entraîné avec le groupe et est disponible. »

Face à une équipe actuellement 8e de Liga, le coach madrilène sait que la tâche ne sera pas aisée : « Ils sont invaincus depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, en plus contre le Barça ou l’Atlético. Nous sommes conscients que nous devrons donner le maximum. »

En revanche, lorsqu’on lui a demandé de commenter la situation sportive de FC Barcelone, notamment par rapport à leur récente défaite face à l’Atlético (4-0), l’entraîneur madrilène a botté en touche : « Je n’ai rien à commenter. Demandez au Barça de Flick. » Ça a au moins le mérite d’être clair…