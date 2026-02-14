OM – RC Strasbourg : Abardonado prêt à faire une Christophe Galtier ou une Pierre Sage ?

Et si Pancho Abardonado avait une belle carte à jouer dans le flou artistique actuel de l’OM, qui reçoit Strasbourg ce soir ?

Exit Roberto De Zerbi. Comme on le pressentait, le technicien italien n’a pas survécu au naufrage de l’OM face au PSG (5-0) dimanche dernier. La direction lui a montré la porte de sortie et c’est son adjoint Pancho Abardonado, qui sera sur le banc marseillais ce soir face à Strasbourg. A priori, il ne s’agit que d’un simple intérim pour l’ancien défenseur, Pablo Longoria et Medhi Benatia cherchant activement un nouveau coach, mais l’histoire a déjà montré que plusieurs adjoints avaient su saisir leur chance et s’étaient finalement imposés en tant que numéro 1.

Abardonado a des atouts dans sa manche, à commencer par son amour de l’OM

Cela aait été le cas de Christophe Galtier lorsqu’il avait pris la relève d’Alain Perrin à l’ASSE, où il était difficilement imaginable qu’il puisse rester sur le banc pendant près d’une décennie, ou encore, plus récemment, de Pierre Sage à l’OL. « L’exemple de Pierre Sage à Lyon il y a quelques saisons reste dans toutes les têtes : un intérim, une victoire, puis une série… et une installation durable. Abardonado n’en fait pas un objectif déclaré, mais le scénario existe. En fonction du résultat et du contenu face à Strasbourg, la réflexion pourrait évoluer », indique Le Phocéen, ce samedi. Et le média pro-OM ajoute : « Ce samedi, Abardonado aura plus qu’un match à diriger. Il aura une crédibilité à construire. L’OM paraît peut-être encore trop grand pour lui, mais il connaît la maison, ses couloirs, ses exigences, son tumulte. Une victoire ne lui garantirait rien. Une défaite compliquerait tout. Entre les deux, il y a un terrain, 90 minutes, et une carte à jouer. » On aura noté qu’en conférence de presse, Abardonado, interrogé sur le profil du futur entraîneur, a glissé : « Chaque coach a sa manière de coacher. Le coach qui viendra saura quoi faire. Trois mois, ça passe vite. Mais si c’est un entraîneur avec beaucoup d’expérience, il pourra répondre présent. » Une façon de rappeler que la fin de saison approche à grands pas. Et qu’il serait peut-être plus judicieux de terminer avec lui ?