Ligue 1 : Pierre Ménès applaudit le récital du RC Lens et fustige le niveau du LOSC

Le RC Lens est leader d’une Ligue 1 dans laquelle le LOSC a de plus en plus de mal à suivre le rythme des candidats à l’Europe. Pierre Ménès a livré son analyse sur la situation des deux clubs nordistes ce dimanche.

Plus que 12 journées de championnat et c’est le RC Lens qui est en tête de la Ligue 2 ! Le RCL a repris son fauteuil de leader devant le PSG en allant écraser le Paris FC (5-0), alors que les champions de France avaient chuté la veille à Rennes (1-3). Une manita qui a régalé Pierre Ménès. « Lens a retrouvé son fauteuil de leader en profitant de la défaite affligeante du PSG à Rennes, a commenté l’ancien consultant vedette de Canal+. Lens est en confiance et il y a un tel écart avec une équipe du calibre du PFC qu’il ne pouvait rien lui arriver. Les Lensois ont récité leur football de façon talentueuse et implacable. Le 5-0 est lourd mais logique. Avec 12 points d’avance sur Marseille, le Racing est lancé »

Ménès déplore les deux tristes nuls du LOSC

Ce qui n’est plus le cas de son grand rival du LOSC, accablé par Ménès… « Le LOSC fait du surplace. En jouant Metz et Brest, pour une équipe aux ambition européennes, ça aurait dû faire 6 points et au final il y en a 2. Deux tristes matchs nuls. Lille paye son absence de poids offensif. Et heureusement que Gaëtan Perrin a égalisé après un joli mouvement. Le problème, c’est que les adversaires directs ont gagné, hormis Strasbourg qui a quand même ramené 1 point de Marseille. »