RC Lens : Pierre Sage milite pour 3 Sang et Or en équipe de France, peuvent-ils vraiment y croire ?

Au soir d’une démonstration éclatante face au Paris FC (0-5), le RC Lens continue sa marche en avant. Mais au-delà de la performance collective, c’est la sortie de Pierre Sage qui fait du bruit : l’entraîneur lensois, porté par la dynamique de ses hommes, rêve déjà de voir trois Sang et Or sous le maillot tricolore en cette année de Coupe du Monde. Un message limpide envoyé à Didier Deschamps, et peut-être à l’ensemble du football français.

Le large succès de Lens à Paris n’est pas un simple feu d’artifice : il symbolise la montée en puissance collective des Nordistes, désormais éléments incontournables dans la course au titre en Ligue 1. L’équipe impressionne par son efficacité et l’équilibre affiché sur toutes les lignes, s’appuyant sur une solidarité de chaque instant. Dans ce contexte, Pierre Sage ne cache plus ses ambitions et capitalise sur l’énergie positive qui anime son groupe depuis plusieurs semaines. L’entraîneur sait qu’il tient un effectif aussi talentueux que travailleur, prêt à viser plus haut.

Risser, Udol, Thauvin chez les Bleus, le rêve fou de Pierre Sage

Trois noms émergent parmi les artisans de cette dynamique exceptionnelle. Pierre Sage l’a précisé en conférence de presse : il place sa confiance en ses cadres, portés par un état de forme remarquable.

Robin Risser : Le portier lensois s’impose comme la révélation de la saison, multipliant les arrêts décisifs et apportant une sérénité rare dans les moments chauds. De plus en plus souvent cité dans les débats pour l’équipe de France, il pourrait devenir un sérieux concurrent dans le groupe tricolore si sa progression se poursuit.

: Le portier lensois s’impose comme la révélation de la saison, multipliant les arrêts décisifs et apportant une sérénité rare dans les moments chauds. De plus en plus souvent cité dans les débats pour l’équipe de France, il pourrait devenir un sérieux concurrent dans le groupe tricolore si sa progression se poursuit. Matthieu Udol : Recrue estivale et moteur sur son flanc gauche, Udol a su s’imposer instantanément. En vingt-deux matchs, il a délivré six passes décisives et montré toute son implication défensive et offensive. Son expérience, son abattage et sa polyvalence (arrière gauche, milieu ou axe) font de lui un atout majeur pour Lens et un profil crédible pour la liste des Bleus.

: Recrue estivale et moteur sur son flanc gauche, Udol a su s’imposer instantanément. En vingt-deux matchs, il a délivré six passes décisives et montré toute son implication défensive et offensive. Son expérience, son abattage et sa polyvalence (arrière gauche, milieu ou axe) font de lui un atout majeur pour Lens et un profil crédible pour la liste des Bleus. Florian Thauvin : Artificier inspiré, Thauvin a brillé encore contre Paris FC, apportant sa créativité et sa capacité à dynamiter les défenses. Son retour au sommet, conjugué à son expérience internationale, l’installe à nouveau dans la lumière des possibles chez les Bleus.

Chacun, à sa manière, porte l’ambition d’un RC Lens qui rêve plus grand. Pour Risser, Udol et Thauvin, l’avenir pourrait s’écrire en bleu, surtout si la dynamique collective reste intacte.

Un message fort à Didier Deschamps avant la Coupe du Monde

En glissant publiquement le nom de ses trois joueurs, Pierre Sage adresse un signal clair au sélectionneur national. « Je leur souhaite d’aller en équipe de France, surtout sur une année de Coupe du Monde » : la déclaration sonne comme un défi, une volonté d’inscrire Lens sur la carte des viviers tricolores.

À quelques mois du grand rendez-vous, l’idée de voir plusieurs Lensois intégrer la liste élargie de Deschamps n’a rien d’utopique. L’entraîneur, en véritable stratège, veut créer un appel d’air pour ses piliers, bien aidé par leurs prestations XXL sous la tunique sang et or. Pour Robin Risser, dont les performances sont déjà suivies de près, comme pour les cadres que sont Udol et Thauvin, la porte est désormais entrouverte. Et si la dynamique lensoise perdure, la sélection tricolore pourrait bientôt prendre un accent nordiste. Au bon vouloir de Deschamps !