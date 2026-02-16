À LA UNE DU 16 FéV 2026
[00:00]PSG, Real Madrid : Ancelotti entouré de trois jeunes femmes au Brésil, la photo qui fait le buzz
[23:00]RC Lens : Sage balaye le titre, un de ses joueurs le contredit publiquement
[22:47]L’OL réussit la passe de 13 contre Nice, Sulc, Tolisso et Nartey régalent, les notes
[22:30]FC Nantes Mercato : une belle vente avortée, les Kita prêts à céder en cas de descente ?
[22:00]OM : le remplaçant de Benatia est connu… avec Beye ou un ancien du RC Lens sur le banc ?
[21:44]PSG : une nouvelle annonce tombe pour le Parc des Princes, al-Khelaïfi aux anges
[21:13]OM : l’adjoint de Benatia au cœur d’un énorme imbroglio, le vestiaire sous le choc
[20:30]FC Barcelone Mercato : malgré lui, de Jong pousse un joueur vers la sortie cet été
[19:48]OL : la compo de Fonseca pour affronter l’OGC Nice
[19:40]ASSE : une recrue hivernale veut voir encore plus haut !
PSG, Real Madrid : Ancelotti entouré de trois jeunes femmes au Brésil, la photo qui fait le buzz

Par William Tertrin - 16 Fév 2026, 00:00
💬 Commenter
Ces dernières heures, une image montrant Carlo Ancelotti entouré de trois jeunes femmes et semblant être embrassé par elles lors d’un carnaval est devenue virale sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes l’ont partagée à grande échelle, en commentant et en plaisantant sur le moment capturé. Mais attention : cette photo n’est évidemment pas authentique.

La photo est un montage

Selon plusieurs vérifications, cette image ne montre pas une scène réelle du carnaval telle qu’elle est présentée en ligne. Elle a été générée de façon artificielle ou modifiée (fake) dans le but d’attirer l’attention et de susciter des réactions.

Des plateformes de vérification expliquent qu’Ancelotti a bien été vu au Carnaval brésilien, en particulier à Salvador (Bahia), mais il n’a pas été photographié dans cette scène précise avec trois femmes comme sur la photo virale. Il était plutôt dans un camarote ou espace réservé, profitant de l’ambiance festive de manière plus classique. L’ancien coach du PSG et du Real Madrid est en plus marié à Mariann Barrena McClay depuis juillet 2014.

Le contexte réel

Ancelotti, entraîneur de la sélection brésilienne, s’est rendu dans plusieurs villes lors du carnaval (comme Salvador et São Paulo) pour vivre la fête et rencontrer les fans. Lors de ces événements, il a interagi avec des artistes locaux et a même été pris en photo avec certaines personnalités et supporters — toujours dans un contexte festif, mais loin de l’image sensationnaliste qui circule.

Certains médias ont aussi rapporté que les artistes présents à côté de lui ont profité du moment pour plaisanter ou lui adresser des messages légers, comme des demandes de convocation pour des joueurs, et surtout pour Neymar.

PSGReal Madrid

