FC Nantes : Le Havre donne une leçon de maintien aux Canaris, son coach met la pression

Par Laurent Hess - 16 Fév 2026, 22:00
Prochain adversaire du FC Nantes, Le Havre a fait un grand pas vers son maintien en Ligue 1 le week-end dernier. Mais Didier Digard ne crie pas victoire…

Bien que réduit à dix dès la 2e minute suite à l’expulsion de Sanganté, Le Havre a battu Toulouse (2-1), un succès qui permet aux Normands de prendre encore un peu plus leurs distances avec la zone rouge avant de se déplacer à la Beaujoire pour affronter, le FC Nantes, avant-dernier du classement. Mais dans l’esprit de Didier Digard, interdit de se reposer sur ses lauriers. Le message est limpide : ce succès ne sera bientôt plus qu’un souvenir si la confirmation n’arrive pas dès ce déplacement à Nantes.

Cette exigence s’explique par la pression constante qui entoure la fin de saison et l’enjeu immense pour le Havre AC, dont la survie dans l’élite se joue sur chaque détail, chaque point. Nantes – en plein marasme et à la recherche du moindre motif d’espoir – représente une étape déterminante. Le moindre relâchement serait considéré comme une trahison de l’effort collectif affiché à Toulouse.

Didier Digard refuse l’euphorie avant d’affronter le FC Nantes

Interdire toute euphorie, démontrer que l’état d’alerte ne baisse pas d’un cran : voilà le credo martelé par l’entraîneur normand. Malgré la performance accomplie face au TFC, Digard n’accorde aucun bonus d’autosatisfaction. Son passé de milieu défensif de haut niveau, son expérience d’entraîneur forgée au cœur de la Ligue 1, tout converge vers une même obsession : ne pas laisser l’aspect mental faiblir avant d’entrer dans la Beaujoire. « Rien ne nous enlèvera la manière dont on a gagné ce match et la prestation fantastique des joueurs, mais ça ne vaudra rien si on passe au travers la semaine prochaine face au FC Nantes à la Beaujoire », a-t-il glissé hier. Il réclame donc confirmation à la Beaujoire, conscient que son équipe peut enfoncer encore davantage un adversaire direct.

FC NantesLe Havre AC

