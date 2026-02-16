À LA UNE DU 16 FéV 2026
[22:00]FC Nantes : Le Havre donne une leçon de maintien aux Canaris, son coach met la pression
[21:40]Real Madrid : Camavinga fait son mea culpa et de grandes promesses
[21:20]ASSE Mercato : Paul Eymard explique pourquoi il a recalé l’Inter Milan et Manchester United
[20:50]AS Monaco – PSG : grosse inquiétude pour Ousmane Dembélé !
[20:30]PSG : Dugarry valide le coup de gueule de Dembélé, Rothen et lui voient le RC Lens champion de France !
[20:00]OM  : Di Meco charge Benatia et fracasse Longoria, Dugarry défend McCourt !
[19:30]OM, PSG : Di Meco reprend Dembélé de volée !
[19:00]OM Mercato : De Zerbi vers un rebond niveau Ligue des champions ?
[18:33]AS Monaco – PSG : Luis Enrique fait une drôle d’annonce sur ses gardiens
[18:00]ASSE : Montanier a mis fin à un choix hallucinant d’Eirik Horneland
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : De Zerbi vers un rebond niveau Ligue des champions ?

Par Laurent Hess - 16 Fév 2026, 19:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Une semaine après l’annonce de son départ de l’OM, Roberto De Zerbi est cité parmi les principaux candidats à un banc de touche prestigieux de Serie A…

Fraîchement évincé de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi n’aura guère connu de répit avant de revenir au centre de toutes les attentions. Malgré une séparation douloureuse et un contexte explosif sur la Canebière, le technicien italien, réputé pour sa vision moderne du jeu, reste l’un des profils les plus en vogue sur le marché des entraîneurs. Le marché anglais n’a pas tardé à s’agiter autour de l’Italien. Dès l’annonce de sa disponibilité, Tottenham a finalement opté pour Igor Rudor, a été cité. Et De Zerbi intrigue aussi en Serie A. Comme révélé sur notre site en milieu de semaine dernière, l’option la plus chaude du moment porte sur la Fiorentina, en pleine reconstruction suite à l’arrivée de Fabio Paratici à la direction sportive, ce que confirme La Repubblica. Les dirigeants florentins rêvent d’un projet à l’identique de la « marque De Zerbi » : football offensif, identité tactique forte, développement de jeunes talents.

Naples penserait à De Zerbi

Autre piste sérieuse : le Napoli. L’avenir d’Antonio Conte reste en suspens et pousse les dirigeants napolitains à envisager plusieurs scénarios. De Zerbi ferait partie des profils à l’étude tout comme Vincenzo Italiano. Selon La Repubblica, le nom de De Zerbi circule avec insistance dans cette optique de renouveau. A noter également que du côté de la Premier League, Chelsea ferait partie des clubs ayant déjà pris des renseignements sur De Zerbi ces derniers mois avant de jeter son dévolu sur Liam Rosenior. Alors en cas de mauvaise fin de saison des Blues, qui sait ?

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Pour approfondir la dernière secousse côté marseillais, les dessous du départ de Medhi Benatia éclairent un peu plus l’instabilité ambiante à l’OM.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot