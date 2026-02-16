OM Mercato : De Zerbi vers un rebond niveau Ligue des champions ?

Une semaine après l’annonce de son départ de l’OM, Roberto De Zerbi est cité parmi les principaux candidats à un banc de touche prestigieux de Serie A…

Fraîchement évincé de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi n’aura guère connu de répit avant de revenir au centre de toutes les attentions. Malgré une séparation douloureuse et un contexte explosif sur la Canebière, le technicien italien, réputé pour sa vision moderne du jeu, reste l’un des profils les plus en vogue sur le marché des entraîneurs. Le marché anglais n’a pas tardé à s’agiter autour de l’Italien. Dès l’annonce de sa disponibilité, Tottenham a finalement opté pour Igor Rudor, a été cité. Et De Zerbi intrigue aussi en Serie A. Comme révélé sur notre site en milieu de semaine dernière, l’option la plus chaude du moment porte sur la Fiorentina, en pleine reconstruction suite à l’arrivée de Fabio Paratici à la direction sportive, ce que confirme La Repubblica. Les dirigeants florentins rêvent d’un projet à l’identique de la « marque De Zerbi » : football offensif, identité tactique forte, développement de jeunes talents.

Naples penserait à De Zerbi

Autre piste sérieuse : le Napoli. L’avenir d’Antonio Conte reste en suspens et pousse les dirigeants napolitains à envisager plusieurs scénarios. De Zerbi ferait partie des profils à l’étude tout comme Vincenzo Italiano. Selon La Repubblica, le nom de De Zerbi circule avec insistance dans cette optique de renouveau. A noter également que du côté de la Premier League, Chelsea ferait partie des clubs ayant déjà pris des renseignements sur De Zerbi ces derniers mois avant de jeter son dévolu sur Liam Rosenior. Alors en cas de mauvaise fin de saison des Blues, qui sait ?

Pour approfondir la dernière secousse côté marseillais, les dessous du départ de Medhi Benatia éclairent un peu plus l’instabilité ambiante à l’OM.