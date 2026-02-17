Revue de presse espagnole : Flick explose au FC Barcelone, un premier transfert estival réglé au Real Madrid !

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 17 février 2026. Au menu : la revanche du Real Madrid face à Benfica et le coup de gueule d’Hansi Flick au FC Barcelone.

MARCA : « Revanche à Lisbonne »

Le Real Madrid se déplace ce soir à Lisbonne (21h) en barrage aller de la Ligue des Champions pour prendre sa revanche suite à la défaite en phase de groupes qui a fait beaucoup parler… à l’OM.

SPORT : « Désespérant »

La défaite du FC Barcelone hier à Gérone (1-2) reste en travers de la gorge d’Hansi Flick, qui crie au scandale arbitral sur le deuxième but des locaux. L’intéressé s’est même emporté avec un journaliste en conférence de presse : « Qu’en pensez-vous ? Y avait-il faute ? Merci. Je le pensais aussi. Si nous avions bien joué, j’en aurais davantage parlé, mais je ne veux pas m’attarder sur l’action qui a mené au deuxième but. Nous devons mieux jouer et retrouver notre meilleur niveau. Les explications des arbitres ne m’ont pas convaincu. »

Portada Diario Sport

Martes 17-02-2026 pic.twitter.com/Ibsk8OgvJX — TodoDeporte (@TodoDeport39783) February 17, 2026

MUNDO DEPORTIVO : « Coup bas au Barça »

Le Real Madrid compte désormais deux points d’avance sur le Barça en tête de la Liga. Flick ne décolère pas : Je ne souhaite pas m’exprimer à ce sujet. Tout le monde a vu la situation avant le deuxième but, mais Gérone le méritait. »

Portada Mundo Deportivo

Martes 17-02-2026 pic.twitter.com/cnIml5lncb — TodoDeporte (@TodoDeport39783) February 17, 2026

AS : « Leader à Lisbonne »

Le Real Madrid arrive à Lisbonne le plein de confiance après avoir repris la tête de la Liga au FC Barcelone. En revanche, le départ de Daid Alaba en fin de saison est acté.