Revue de presse espagnole : Flick explose au FC Barcelone, un premier transfert estival réglé au Real Madrid !

Par Bastien Aubert - 17 Fév 2026, 09:45
Hansi Flick (FC Barcelone)
Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 17 février 2026. Au menu : la revanche du Real Madrid face à Benfica et le coup de gueule d’Hansi Flick au FC Barcelone.

MARCA : « Revanche à Lisbonne »

Le Real Madrid se déplace ce soir à Lisbonne (21h) en barrage aller de la Ligue des Champions pour prendre sa revanche suite à la défaite en phase de groupes qui a fait beaucoup parler… à l’OM.

SPORT : « Désespérant »

La défaite du FC Barcelone hier à Gérone (1-2) reste en travers de la gorge d’Hansi Flick, qui crie au scandale arbitral sur le deuxième but des locaux. L’intéressé s’est même emporté avec un journaliste en conférence de presse : « Qu’en pensez-vous ? Y avait-il faute ? Merci. Je le pensais aussi. Si nous avions bien joué, j’en aurais davantage parlé, mais je ne veux pas m’attarder sur l’action qui a mené au deuxième but. Nous devons mieux jouer et retrouver notre meilleur niveau. Les explications des arbitres ne m’ont pas convaincu. »

MUNDO DEPORTIVO : « Coup bas au Barça »

Le Real Madrid compte désormais deux points d’avance sur le Barça en tête de la Liga. Flick ne décolère pas : Je ne souhaite pas m’exprimer à ce sujet. Tout le monde a vu la situation avant le deuxième but, mais Gérone le méritait. »

AS : « Leader à Lisbonne »

Le Real Madrid arrive à Lisbonne le plein de confiance après avoir repris la tête de la Liga au FC Barcelone. En revanche, le départ de Daid Alaba en fin de saison est acté.

FC BarceloneReal Madrid

