AS Monaco – PSG : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues

Voici les compos officielles du match entre l’AS Monaco et le PSG en Ligue des Champions.

Ce mardi soir, une rencontre aux allures de Ligue 1 oppose l’AS Monaco au PSG pour le barrage aller de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Sébastien Pocognoli et Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h au stade Louis-II.

Les compos officielles

AS Monaco : Köhn – Vanderson, Teze, Faes, Caio Henrique – Camara, Zakaria (cap) – Akliouche, Golovin, Adingra – Balogun.

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.