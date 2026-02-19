ASSE : le plus grand point faible d’Eirik Horneland corrigé par Philippe Montanier !

Pendant de longs mois, les couloirs ont été l’un des principaux problèmes de l’AS Saint-Étienne.

Sous Eirik Horneland, trouver la bonne formule au poste de latéral s’est révélé particulièrement compliqué… jusqu’à l’arrivée de Philippe Montanier, qui semble avoir enfin stabilisé ce secteur fragile.

Des latéraux longtemps en difficulté

Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, l’ASSE a souvent souffert sur les côtés.

À droite, Appiah puis Maçon n’ont jamais totalement sécurisé leur couloir.

À gauche, Pétrot a lui aussi alterné entre bonnes séquences et largesses défensives.

Résultat : des espaces trop importants laissés aux adversaires, et de nombreux buts encaissés dans ces zones.

Un déséquilibre structurel devenu l’un des symboles des difficultés stéphanoises ces dernières saisons.

Même les investissements récents n’ont pas tout réglé.

Recruté pour environ 3 millions d’euros, Ferreira est aujourd’hui considéré par une grande partie des supporters comme l’un des flops du dernier mercato estival.

De son côté, Ebenezer Annan a progressivement perdu sa place dans la rotation.

Le pari gagnant de Montanier sur les côtés

La vraie rupture est venue d’un choix fort de Philippe Montanier :

repositionner Ben Old au poste de latéral gauche et faire confiance au jeune Kévin Pedro à droite.

Un ajustement qui a rapidement porté ses fruits, avec des performances jugées solides et plus équilibrées défensivement.

L’entraîneur stéphanois ne cache d’ailleurs pas sa satisfaction :

« Je suis très satisfait par le repositionnement de Ben Old ! Il est très agressif, très complet. Défensivement, il a maintenant les bons réflexes. Pour moi, c’est une bonne reconversion.

Kévin Pedro, de son côté, malgré son jeune âge, est très bon dans l’axe comme sur un côté. Il est très attentif, veut progresser. Pour un entraîneur, cette polyvalence est du pain bénit. » 🎙️ Philippe Montanier : "Je suis très satisfait par le repositionnement de Ben Old ! Il est très agressif, très complet. Défensivement, il a maintenant les bons réflexes. Pour moi, c’est une bonne reconversion. Kévin Pedro, de son côté, malgré son jeune âge, est très bon dans… pic.twitter.com/Ogdj2ORUC2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 19, 2026

Une stabilité enfin retrouvée

Au-delà des performances individuelles, c’est surtout l’équilibre collectif qui semble transformé.

Les couloirs, autrefois points faibles majeurs, deviennent progressivement une base plus fiable pour l’équipe.

Si cette dynamique se confirme, Philippe Montanier pourrait bien avoir résolu l’un des plus gros chantiers laissés par l’ère Horneland.

Et dans une saison où chaque détail compte, cette correction tactique pourrait peser très lourd pour l’ASSE.