La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Lucas Beraldo (22 ans) devrait prolonger son contrat. Il est actuellement lié au club de la capitale jusqu’en juin 2028. Le défenseur était ciblé par le FC Nantes au mercato hivernal.

L’Équipe l’annonce contre toute attente : Lucas Beraldo devrait prochainement prolonger son contrat au PSG. Déjà sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur brésilien de 22 ans va donc s’inscrire encore un peu plus dans le projet parisien.

Beraldo, une prolongation surprise

Arrivé à l’hiver 2024 en provenance du São Paulo FC, Beraldo a longtemps été cité parmi les joueurs susceptibles de partir Mais en interne, la tendance a changé. Après les prolongations de Willian Pacho et Fabián Ruiz, Paris poursuit son opération stabilité. Le message est limpide : sécuriser les actifs, densifier l’effectif, préparer l’avenir. Et Beraldo fait partie des pièces que le club ne veut plus voir bouger.

Le FC Nantes avait tenté le coup

Dans l’ombre, le FC Nantes s’était positionné. Selon nos informations, une offre de prêt avait même été formulée cet hiver. Restée sans réponse. On comprend mieux pourquoi aujourd’hui… Le PSG n’avait tout simplement aucune intention d’ouvrir la porte. Alors que les Canaris cherchaient à renforcer leur secteur défensif, Paris a préféré garder la main sur un joueur qu’il considère encore comme un investissement d’avenir. Un coup dur pour le FC Nantes, qui espérait profiter du statut fluctuant du Brésilien mais qui a recruté d’autres profils depuis cet échec (Sylla, Yousif).

Un temps de jeu mesuré mais un profil apprécié au PSG

Cette saison, Beraldo a disputé 10 rencontres de Ligue 1 et 2 de Coupe de France. Aucune minute en Ligue des champions, signe que la concurrence reste féroce dans l’axe parisien. Mais son profil plaît. Relance propre, capacité à évoluer dans une défense haute, maturité malgré son jeune âge. Sous la houlette de Luis Enrique, il incarne un défenseur compatible avec le projet de jeu. Et le PSG ne s’arrête pas là. Le club souhaite également prolonger Senny Mayulu et Bradley Barcola, preuve d’une volonté claire de sécuriser ses jeunes talents.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League