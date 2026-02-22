À LA UNE DU 22 FéV 2026
FC Nantes : du répit pour Kantari, il peut remercier 3 Canaris !

Par Laurent Hess - 22 Fév 2026, 20:20
Parions Sport



Le FC Nantes s’est imposé (2-0) face au Havre, ce dimanche, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet à Ahmed Kantari de retrouver du crédit. Et qui doit beaucoup à trois joueurs…

Sur son terrain, le FC Nantes a mis fin ce dimanche à sa mauvaise série en s’imposant face au Havre (2-0). Les Canaris peuvent remercier le Havrais Zouaoui, qui les a mis sur orbite en marquant contre son camp dès la 3e minute. Revenu de MLS cet hiver, Ganago a inscrit le but du break en fin de première mi-temps. Ce succès permet au FC Nantes, toujours 17e, de revenir à hauteur d’Auxerre, 16e et barragiste. Une bonne bouffée d’air pour Ahmed Kantari, de plus en plus critiqué et menacé.

Ganogo et Centonze décisifs

Ouest-France souligne que cette victoire a été « acquise au forceps, avec des joueurs généreux à défaut d’être flamboyants, à l’image d’un Ignatius Ganago buteur ». L’attaquant camerounais a inscrit un but très important, sur penalty, et il a pesé sur la défense du HAC en l’absence d’Abline, suspendu. Ouest-France met également en avant les prestations de deux autres joueurs : Fabien Centonze et Mohamed Kaba.

Kaba a rayonné

Centonze, longtemps placardisé au FC Nantes et relancé par Kantari, a en effet livré un bon match, et pas seulement pour avoir provoqué l’ouverture du score sur son centre détourné dabns ses propres filets par Zouaoui. L’ancien messin s’est montré très actif et solide défensivement. Solide, Kaba l’a été lui aussi. Au milieu, il a déployé une grosse activité, récupérant de nombreux ballons. Une performance qui confirme que Kantari, qui l’avait connu à Valenciennes, a bien fait de miser sur lui cet hiver en allant le chercher à Lecce.

Centonze savoure

« Cette victoire fait du bien, elle est super importante, a glissé Centonze après la rencontre. Cela nous tenait à coeur de retrouver cette victoire avec un peu de beau jeu, c’est ce qu’il nous manquait ces derniers temps. On a pu mettre un terme à cette malédiction. J’espère que ce sera le déclic. On a réussi notre entame en marquant deux buts rapidement. Ce n’était pas notre fort ces derniers temps. On a réhaussé le niveau, on a été exemplaires et on repart avec 3 points et le clean sheet. » Que demande le peuple ?

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

