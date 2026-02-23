À LA UNE DU 23 FéV 2026
FC Nantes : Waldemar Kita a trouvé la solution miracle pour maintenir les Canaris en Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian - 23 Fév 2026, 15:31
Le maintien se jouera peut-être aussi… à la prime. Selon les informations de Loïc Folliot, les joueurs du FC Nantes aurait bénéficié d’une double prime exceptionnelle après la victoire capitale face au Le Havre AC.

Un geste fort signé Waldemar Kita, dans un contexte où chaque point vaut de l’or.

Une prime doublée pour provoquer l’électrochoc

En pleine lutte pour le maintien, la direction nantaise aurait décidé d’envoyer un signal clair au vestiaire : la victoire face au Havre ne serait pas récompensée comme les autres.

Double prime à la clé.

Un levier financier assumé pour mobiliser les troupes dans un sprint final sous haute tension. Résultat : une équipe plus engagée, plus concentrée, plus efficace. Coïncidence ou stratégie payante ?

Une motivation sportive… ou financière ?

Si l’information venait à être confirmée officiellement, elle pourrait susciter un débat brûlant chez les supporters.

Les joueurs se sont-ils réveillés uniquement pour l’enjeu sportif… ou aussi pour le bonus financier ? Dans une situation d’urgence au classement, la question dérange.

Mais dans le football moderne, les primes font partie intégrante de la culture de performance. Et lorsqu’il s’agit de sauver sa place en Ligue 1, tous les leviers sont bons à actionner.

Kita prêt à sortir le chéquier pour sauver Nantes

Critiqué ces dernières saisons pour sa gestion, Waldemar Kita montre ici qu’il est prêt à mettre la main à la poche pour préserver l’élite au club.

Un maintien en Ligue 1 représente des dizaines de millions d’euros en droits TV et en attractivité sportive. Face à un tel enjeu, investir dans la motivation du groupe peut apparaître comme un calcul stratégique.

Un pari qui peut tout changer ?

La victoire contre Le Havre a relancé l’espoir à la Beaujoire. Si cette double prime a réellement servi de déclic, elle pourrait devenir un outil répété jusqu’à la fin de saison.

Reste à savoir si la motivation financière suffira à maintenir les Canaris hors de la zone rouge.

Une chose est sûre : à Nantes, le maintien se joue désormais sur tous les terrains… y compris celui des primes.

