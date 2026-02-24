Revue de presse espagnole : le nouveau Vitinha signe au Real Madrid, le FC Barcelone officialise une recrue ! 

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 23 février 2026. Au menu : des signatures prometteuses au Real Madrid et au FC Barcelone.

MARCA : « Nuit de brutes »

Le Real Madrid serait très remonté contre Gianluca Prestianni avant le barrage retour de la Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne ce mercredi au Bernabeu (21h).

SPORT : « Pari total »

Deco s’est réuni hier avec les représentants de Marcus Rashford afin d’évoquer son avenir. S’il veut rester au FC Barcelone la saison prochaine, l’ailier anglais devra drastiquement baisser son salaire.

MUNDO DEPORTIVO : « 100% Bernal »

Si la prestation XXL de Marc Bernal face à Levante est mise en avant, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée d’un nouveau talent pour son centre de formation : le prometteur ailier néerlandais Ajay Tavares, en provenance de Norwich City… âgé de 16 ans.

AS : « Ni Prestianni, ni Mourinho »

Le Real Madrid a trouvé un accord pour prolonger Marco Company, jeune milieu de terrain de 17 ans qui évolue dans les équipes de jeunes du club et de la sélection espagnole. Déjà comparé à Vitinha (PSG), il aura désormais une clause libératoire de 100 millions d’euros, et il y a fort à parier qu’Alvaro Arbeloa, qui l’avait déjà surclassé en U19 à l’époque, l’appellera pour des entraînements en équipe première bientôt.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)