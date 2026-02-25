À LA UNE DU 25 FéV 2026
RC Lens Mercato : le dossier Lassine Sinayoko plus que jamais relancé pour cet été ?

Par William Tertrin - 25 Fév 2026, 15:47
Après avoir essuyé l’échec Lassine Sinayoko l’été dernier, le RC Lens pourrait-il retenter le coup lors de la prochaine intersaison ?

L’été dernier, le RC Lens était sur le point de boucler l’arrivée de Lassine Sinayoko, attaquant de 26 ans évoluant à l’AJ Auxerre. À un an de la fin de son contrat, l’international malien était censé arriver au RCL pour environ 8 millions d’euros. Un deal mené par Jean-Louis Leca, qui avait fait le déplacement dans l’Yonne et même au McDonald’s du coin pour discuter avec le joueur. Finalement, l’accord n’est pas allé au bout, la faute à « des gens qui n’ont pas respecté leur parole et qui ne sont pas des hommes. Je leur ai dit ma façon de penser », selon Leca.

Lens a donc enregistré l’arrivée d’Odsonne Édouard, un pari déjà réussi étant donné que l’ancien du PSG a marqué 10 buts en 21 matchs. Mais le dossier Sinayoko n’est peut-être pas refermé pour autant… Dans la perspective de jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine, le RC Lens sait qu’il devra étoffer son effectif. Il y a quelques semaines sur le plateau de Canal+, Leca glissait qu’il n’aurait aucun souci à partir en vacances avec Sinayoko, et il avait même ajouté que les vacances étaient programmées pour juin. Date à laquelle son contrat prenait fin avec l’AJA.

Le dossier Sinayoko relancé cet été ?

Mais entre temps, Sinayoko a prolongé une saison plus une autre en option. De quoi refroidir Lens ? Peut-être pas. Le compte X « UZE Transfer News », a indiqué que Sinayoko devrait quitter le club cet été, et que le RC Lens aurait relancé son intérêt. Une rumeur à prendre avec de grosses pincettes étant donné la crédibilité de ce compte, mais cela ne relèverait pas du fantasme, tant le profil de Sinayoko a fait l’unanimité au club.

Néanmoins, l’affaire paraît moins alléchante que l’été dernier, étant donné que l’attaquant n’est plus libre, et qu’il faudrait au minimum débourser l’offre transmise il y a plusieurs mois. Auteur de 6 buts et 3 passes dé cette saison avec Auxerre, Sinayoko réalise une bonne saison dans un club en lutte pour son maintien, et son avenir sera à suivre de près… surtout si le RC Lens relance son intérêt.

