À LA UNE DU 23 JAN 2026
[22:40]LOSC : Rothen accable Genesio, les Dogues s’étranglent !
[22:20]RC Lens Mercato : Guilavogui, par ici la sortie !
[21:51]PSG : Barcola délivre Paris à Auxerre, la pression sera sur le RC Lens à Marseille !
[21:40]Stade Rennais Mercato : Seko Fofana sur la grille de départ, Szymanski OK pour Lorient !
[21:20]OM Mercato : une 3e arrivée officialisée !
[21:00]RC Lens Mercato : coup de théâtre pour Sinayoko (AJ Auxerre) !
[20:30]Real Madrid : Brahim Diaz réconforté… avant de retrouver son pire cauchemar !
[20:00]FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !
[19:30]ASSE : un ancien Vert sanctionné pour avoir trop fêté la victoire du Sénégal à la CAN !
[18:46]LOSC : énorme bombe sur l’avenir de Bruno Genesio, Lille au bord de l’implosion !
RC Lens Mercato : coup de théâtre pour Sinayoko (AJ Auxerre) !

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 21:00
Alors que Lassine Sinayoko semblait se diriger vers le RC Lens en fin de saison, une annonce remet en cause son arrivée dans le Nord.

Jean-Louis Leca avait fait de grandes révélations sur le Mercato du RC Lens jeudi dernier. L’ancien bastiais avait notamment révélé sur Canal+ qu’un gardien d’expérience allait débarquer à Lens, ce qui s’est préciser dans la foulée avec l’arrivée de Mathieu Gorgelin, l’ancien portier de l’OL et du Havre. Leca avait glissé une autre info Mercato : il avait démenti l’intérêt du RC Lens pour Ignace Van Der Brempt, défenseur du club italien de Côme. Et surtout, Leca avait évoqué le cas Lassine Sinayoko.

Sinayoko a prolongé à l’AJA

En glissant un indice sur l’avenir de l’attaquant de l’AJ Auxerre, en fin de contrat et proche de rejoindre Lens l’été dernier. Le deal avait capoté mais Leca avait glissé qu’il n’aurait aucun souci à partir en vacances avec Sinayoko. Et il avait même ajouté que les vacances étaient programmées pour juin ! De là à penser que le Malien allait arriver libre à Lens en fin de saison, il n’y avait qu’un pas. Sauf que ce vendredi soir, l’AJA annonce que Sinayoko a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec une année de plus en option. Le joueur de 27 ans avait inscrit 5 buts et délivré 9 passes décisives en 2024-2025. Il en est à 6 réalisations depuis le début de saison, plus une récente en Coupe d’Afrique des Nations avec le Mali.

