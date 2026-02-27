Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici les compositions probables pour le choc d’ouverture de la 24e journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et le RC Lens à la Meinau (20h45).

Ce vendredi soir (20h45), le stade de la Meinau s’apprête à vibrer pour l’ouverture de la 24e journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et le RC Lens. Un duel à fort enjeu entre des Alsaciens ambitieux et des Lensois installés à la deuxième place du championnat. Et une question brûle toutes les lèvres : Wesely Saïd et Mamadou Sangaré seront-ils titulaires ?

Strasbourg presque au complet pour frapper fort

Bonne nouvelle pour RC Strasbourg : Emanuel Emegha sera le seul absent au coup d’envoi. De quoi permettre à Gary O’Neil d’aligner un onze très compétitif face à l’armada lensoise. Le technicien strasbourgeois devrait opter pour un 4-2-3-1 afin d’apporter de la densité au milieu et de la vitesse dans les transitions. À la Meinau, le RCSA veut imposer son rythme et faire tomber le dauphin du championnat. L’intensité promet d’être maximale dès les premières minutes.

Le RC Lens avec ses cadres retrouvés

Côté RC Lens, la tendance est forte. Selon L’Équipe, Mamadou Sangaré et Wesely Saïd, absents face à l’AS Monaco le week-end dernier (défaite 3-2 à Bollaert), devraient retrouver une place de titulaire à la Meinau. Sous la direction de Pierre Sage, les Lensois misent sur l’expérience et la créativité de Florian Thauvin pour encadrer une équipe tournée vers l’attaque. Sangaré devrait renforcer l’impact au milieu, tandis que Saïd apportera sa mobilité et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres.

Le 11 probable du RC Lens :

Risser – Sarr, Ganiou, Celik – Udol, Sangaré, Thomasson, Abdulhamid – Saint-Maximin, Saïd, Thauvin

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France